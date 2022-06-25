Avrupa’da Enflasyon Krizi Durmak Bilmiyor! İspanya Almanya Fransa Derken Şimdi de İngiltere Dahil Oldu

Rusya ve Ukrayna Savaşı ile başlayıp enerji savaşları ile (Petrol doğalgaz düellosu) devam ediyor. Avrupa’daki enflasyon krizi gıda temin edilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle daha da alevlenmiş durumda. Özellikle Avrupa Birliğinin ekonomik bakımından lokomotif ülkesi durumunda olan Almanya’daki üretici enflasyonun son 49 senenin en üst rakamına ulaştığı açıklandı. İngiltere’de de enflasyon Mayıs ayında %9,1’e çıkarken son 40 yılın en yüksek oranına ulaşmış görünüyor. Diğer yandan Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden İtalya Fransa ve İspanya’da enflasyon rakamları endişe verici olmaya başladı.

Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden olan Almanya Fransa İtalya ve İspanya ile beraber İngiltere’de de enflasyon krizi yükselme yönünde ilerliyor. İngiliz ulusal istatistik ofisi Mayıs ayına ilişkin senelik enflasyon verilerini açıklamış bulunuyor. Buna göre İngiltere’de enflasyon Mayıs ayında yüzde 9,1’e çıkarak son 40 senenin en üst seviyeye ulaştığı görülüyor.

İngiltere’de Enflasyon Son 40 Senenin En Üst Seviyesinde

İngiltere’de enflasyon Mayıs ayının %9,1’e çıkarak son 40 yılın en üst oranına ulaştı. Nisan’da %9 olan enflasyon oranı geçen ay %9,1’e yükseldi. Enflasyonda gerçekleşmiş olan bu artış en fazla katkıyı enerji gıda yakıt ve konut fiyatlarına yansıttı. İngiltere’de enflasyon Mayıs ayında 1982 senesinden beri ölçülen en yüksek seviyede olduğu gözlemlendi. Ülkede enflasyon geçen aylarda da zirve yapma eğilimindeydi.

Almanya’da Üretici Enflasyonu Tarihin Zirvesine Ulaştı

Almanya’da federal istatistik dairesi üretici fiyat endeksini ÜFE oranlarını şu şekilde açıkladı. Savaş sonrasında artmış olan enerji fiyatlarının da etkisiyle Mayıs ayında üretici enflasyonu geçen sene aynı ayın dönemi ile karşılaştırıldığında %33,6 oranında artış gösterdiği gözlemlendi. Aralık 2021’den bu tarafa devam etmiş olan artış en çok doğalgazda görüldüğü gözlemlendi. Santraller bir sene öncekine göre doğalgaza yüzde 241,2 daha fazla ödeme yapmış oldu. Dağıtımdaki doğalgaz artışı yüzde 148,1 olarak açıklandı.

Almanya’da Nisan da %7,4 olan senelik enflasyon Mayıs ayında da %7.9’a çıkarak 1974’ten bu zamana kadar görülmüş olan en yüksek seviyede seyretti. Bu rakam ilk olarak Petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu zamana kadar en yüksek oran olarak dikkatleri üzerine çekti.

Fransa’da Enflasyon Son 37 Senenin Zirvesinde

Fransa’da enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 5,2 ile son 37 senenin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Fransa ulusal istatistik ve ekonomik araştırmacılar Enstitüsü verilmiş olan verilere göre ülkede ürünlerdeki fiyat artışı geçen ay da devam etti. Ülke genelinde enflasyon Mayısta senelik bazda %5,2’ye ulaştı. Enflasyondaki artış 1985 senesinden bu zamana kadar en yüksek seviyeye çıkmış olurken en büyük artış %27.8 ile enerji fiyatlarında yaşandı.

Avrupa’daki gaz krizinin de tetiklemiş olduğu enflasyon diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa’da da fiyat artışlarına sebep oldu. Belirtilen açıklamada konaklama ve Gıda üzerindeki fiyat Yükselişi Ulaşım Sağlık ve iletişim hizmetlerinin ise belirgin bir yavaşlama olduğu kaydedilmiş oluyor.

Son 37 yılın en üst seviyesinde enflasyonu İspanya’da Gördü!

Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt alımına ilişkin başlatmış olduğu yardımlar ile nisan ayında düşüş gösteren Enflasyonun Mayıs ayında yeniden artışa geçtiği görüldü. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü Mayıs ayında senelik Enflasyonun %8,7 olduğunu açıkladı.

Uzmanlar Mart ayında yüzde 9,8 ile son 37 senenin en yüksek enflasyon rakamının kaydedilmiş olduğu açıklandı. İspanya’da Nisan’ da görülmüş olan düşüşün geçici olduğunun Mayıs verileri ile ortaya çıkmış olduğuna vurgu yapıldı.