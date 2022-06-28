ATV’ nin Sevilen Dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’ nın Gülteni’ i Yeni Sürprizlerle Tekrar Sevdikleriyle

4 sezon boyunca dimdik ayakta duran ve ciddi bir kesimi kendine müptela eden ATV’ nin sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4 sezon boyunca yerini korumayı başardı. Sonunda final yaparak sevdiklerine veda ederek ekrandan ayrıldı. Ekranlara veda eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi gerekse hikâyesiyle ve gerekse mekân, kıyafet, aksesuar ve özellikle eski model arabalarla seyircilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Güçlü bir kadrosuyla ekranlarda izlediğimiz ve eski zamanları anlatan Bir zamanlar Çukurova dizisi birçok oyuncusunun hayatına sihirli bir el gibi dokundu adeta. Bu şanslı oyunculardan biride Selin Genç adlı güzel ve başarılı oyuncusuydu.

Peki, Selin Genç Kimdir?

Bir zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini canlandıran Selin Genç: bu dizi onun için bir ilk diyebiliriz. 1994 İstanbul doğumlu ama aslen adanalı olan Selin Genç bu dizide de adanalı olması sayesinde oldukça gerçekçi bir performans sergileyerek başarı elde etti desek yeridir.

Selin Genç’ in Kariyeri Hakkında

Adanalı olup fakat İstanbul’ da doğan güzel oyuncu; Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ama küçüklüğünden beri hep oyuncu olmak isteyen Selin Genç, Dilek Sabancı konservatuar tiyatro bölümünden dersler oyunculuk dersleri alarak başarılı bir şekilde bitirdi. Selin Genç, ortaokul yıllarında da hep hayalini kurduğu oyunculuğun hiç peşini bırakmadı.

Etrafındakiler tarafından da teşvik edilen selin Genç üniversite 3. Sınıfta hayallerini gerçekleştirmeye başladı ve peşinden koştu. Hiçbir zaman hayallerini bırakmadı ve adanalı olmasını verdiği bir şans ile de Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini oldukça inandırıcı oynayarak büyük bir başarıya adım attı. Her ne kadar dizideki rolü çok büyük olmasa da yine de rolünün hakkını vererek dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.

Diziden sonra oldukça güzel oyunculuk teklifleri alan Selin Genç Ortadoğu dada gönülleri fethetmeyi başardı. Kısa bir süre önce Lübnan’da katıldığı bir TV programında röportaj vermiş ve dergilerde resimleri çıkmıştır.

Peki, Hangi Projede Rol Alacak?

Bu aralar gündeme bomba gibi düşen ve birçok ünlü oyuncunun da içinde dahi olduğu Garip Bülbül Neşet Ertaş’ ın filminden gelen rol teklifiyle bir kez daha sevenlerin karşısına çıkması bekleniliyor. Sevgili büyük ozanımız Neşet Ertaş’ ın hayatını konu alan film de Elif karakterin de oynaması planlanıyor.

Türkiye’nin en son ozanı olan büyük türkücü ve ozanımız Neşet Ertaş ın hayatına az da olsa bu filme bilgi edinmiş oluyoruz. 1950 li yıllardan beri özellikle Anadolu yöresel türküleriyle hep sevildi ve hep sayıldı. Bozkırın Tezesi olarak da bilinen Büyük Üstat Leyla Ertaş ile evliydi.

Ünlü halk ozanının bu filmi tüm severleri tarafından bekleniliyor. Dev kadroyla karşımıza çıkmaya hazırlanan Garip Bülbül Ertaş filmi kadrosu toplandıktan sonra çalışmalara başlayacaklar.

Ayrıca Arka Sokakların sevilen oyuncusu, hepimizin Zeliş olarak bildiği ve son olarak da Camdaki Kız dizisinde rol alan Yüsra Geyik de Neşet Ertaş filminden rol almaktadır. Büyük Üstat Neşet Ertaş’ ın gençlik rolünü Bektaş Dolu canlandıracak. Ayrıca güçlü kadroda etkileyici sesi ve hanımefendiliğiyle bilinen ünlü türkücümüz Zara da eşlik edecek. Yanı sıra Melisa Pamuk, Ayça Damgacı, Toygan Avanoğlu, Renan Bilek, ve Rüzgar Aksoy ve daha sayamadığımız oldukça güçlü bir kadroyla sinema filmi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmin İçeriği ve oyuncularıyla isminden söz ettiren Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.