Aslıhan Gürbüz İçin Kariyerinde Bir İlk

Oyunculuğa iki yıl ara vermesinin ardından son zamanlarda popüler olan Kırmızı Oda dizsiyle ekrana dönen Aslıhan Gürbüz, oyunculuğu ile yeniden herkesi büyülemişti. Kırmızı Oda dizisindeki performansının ardından ekranlara Masumlar Apartmanı ile dönüş yapmıştı. Dizide hayat verdiği Ceylan karakteri kısa sürede çok sevildi.

Bu projeden sonra, bir sonraki rolünün ne olacağı merakla beklenmeye başlandı. Aslıhan Gürbüz ise yer alacağı yeni projesinin haberini verdi. Bu haber oyuncunun kariyerinde ilk niteliğine sahiptir. Gürbüz, Nejat İşler ile birlikte HBO platformunda yer alacak “Kör Noktası” dizisinde başrolü oynayacak. Bu dizi oyuncunun ilk dijital projesi olacak. Kör Noktası dizisi de aynı zamanda Türkiye’de yeni açılacak olan platformun ilk yerli dizilerinden biri olacak.

Kör Noktası Dizisi

Dünyada pek çok ülkede çok önemli yapımları bünyesinde barındıran HBO Max, Türkiye pazarında 2022 yılının sonlarında yer alması bekleniyor. Bu nedenle de platformda gösterime sunulacak yerli dizi ve film çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu dizilerden birinin de Kör Noktası olduğu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Dizinin yapımcılığını OJO Pictures üstlenmiştir. Yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturma ve senaryosunu Elif Usman yazmakta. 8 bölümden oluşması beklenen dizinin başrollerinde Nejat İşler ve Aslıhan Gürbüz yer alacak.

Dizinin konusu ise polisiyedir. Nejat İşler, ülkemizin dizi sektörünün tanıtımında önemli bir role sahip olan bu dizide bir polis karaktere hayat verecek. İşler, son zamanlarda da televizyon dizilerinden ziyade dijital yapımlarda yer alarak hayranlarıyla buluşmayı tercih etmektedir. Ancak bu dizi, Aslıhan Gürbüz’ün yer alacağı ilk dijital platform dizisi olacaktır. Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan Kör Noktası dizisi, HBO Max dijital platformunda yayınlanacak.

Aslıhan Gürbüz Kimdir?

16 Şubat 1983’te Çanakkale’de doğan Aslıhan Gürbüz, Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezundur. Oyuncunun kariyerinde dönüm noktası ise “Bir Bulut Olsam” dizisi olmuştur. Meral Okay’ın senaryosunu yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcısı olduğu dizide Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan ile birlikte Aslıhan Gürbüz de yer almıştır. Oyuncunun ünlenmesinin nedeni ise canlandırdığı Asiye Bulut karakteri olmuştur.

Gürbüz’ün Türk dizi sektöründe görünürlüğünü arttıran bir diğer rolü de Cazibe olmuştur. 2010 yılında ATV’de yayınlanmaya başlayan komedi türündeki dizi Yahşi Cazibe, 2012 yılına kadar ekranlarda yer almıştır. Azerbaycanlı olan karakter, oyuncunun hayranlarının artmasına neden olmuştur. Yahşi Cazibe dizisindeki rolü sayesinde 38. Altın Kelebek, 2011 Antalya Televizyon Ödülleri ve Ayaklı Gazete Yılın Televizyon Yıldızları ödül törenlerinde en iyi kadın komedi oyuncusu ödülünü almıştır. Oyuncu bu dizinin ardından 2014 yılında Zeytin Tepesi isimli dizide başrol canlandırmıştır. 2015 yılında ise unutulmaz diğer karakterlerinden biri olan “Halime Sultan”ı Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan dizisinde oynamıştır.

Aslıhan Gürbüz’ün en ikonik ve ilgi çeken rolü ise 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve rolüdür. Başrol olarak ortaya koyduğu bu başarılı iş dizinin sonlanmasının ardından yıllar geçse de adından söz ettirmektedir. 2018 yılında sağlık sorunları sebebiyle de oyunculuğa uzun bir süre ara vermiştir. Aslıhan Gürbüz, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer almıştır. Kanal-İ-zasyon, Labirent filmlerinde yardımcı oyuncu rolünü üstlenmiştir. Ancak 2016 yılında vizyona giren Kor isimli filmde başrol oyuncusunu canlandırmıştır. Güzelliği sayesinde de bir güzellik markasının reklamında yer alarak ekranlarda hayranlarıyla buluşmuştur. Oyuncu özel hayatında ise sakin bir yaşamı tercih ediyor. Temmuz 2011’de evlendiği Kerem Kupacı’dan 2014’ten ayrılmıştır.