Aslıhan Gürbüz cesurca makyaj yapmadan paylaştı! Helal olsun dedirtti! Naturel güzellik budur

Helal olsun dedirtti! Aslıhan Gürbüz cesurca makyaj yapmadan paylaştı! Naturel güzellik budur… Yazın gelmesi ile bütün bir yıl sette vakit geçiren oyuncular soluğu tatilde aldı. Başarılı ve güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz’de bu kervana katılan oyunculardan birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel oyuncu bu yıl bünyesine yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgileri yeniden üzerine çekmişti. Dizide canlandırdığı karakter oldukça popüler olan Gürbüz, dizi biter bitmez kendini tatile attı. Ve oldukça aktif olan güzel oyuncu sık sık fotoğraf paylaşıyor. Aslıhan Gürbüz son günlerde paylaştığı makyajsız fotoğrafı ile oldukça ilgi topladı. Paylaştığı fotoğraf gündemde büyük etki yaratırken hayranlarından ise tam puan aldı.

Hayranlarının bu aktifliğinin böyle devam edip etmeyeceğine sorularına da cevap verdi. Seti olmadığı zaman aktif olacağını söyleyen güzel oyuncu hayranlarını oldukça sevindirdi. Son zamanların popüler ismi olarak karşımıza çıkan Aslıhan Gürbüz hakkında pek çok farklı soru da dillendirmeye başlandı! Bütün bu bilgiler ışığında Aslıhan Gürbüz kimdir? İşte detaylar!

Aslıhan Gürbüz Kimdir?

Oldukça uzun süredir oyunculuk yapan başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz adından sıklıkla söz ettiriyor. Henüz 39 yaşında olan başarılı oyuncu canlandırdığı birçok karakter ile biliniyor. Bunların yanında güzelliği ile de sık sık gündem olan Aslıhan Gürbüz oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Yıllardır oyunculuk mesleğini yapan oyuncu ülkemizin popüler dizilerin birçoğunda yer alarak adından sıklıkla söz ettiriyor. Yakın zamanda Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan güzel oyuncu oldukça geniş hayran kitlesine ulaştı.

Aslıhan Gürbüz’ün Kariyeri

Oyunculuk kariyeri Büyük Buluşma isimli dizide başlayan 39 yaşındaki oyuncu aktif bir oyunculuk hayatı geçiriyor. Oynadığı dizilerdeki başarılı oyunculuğu ile adından sık sık söz ettiriyor. Başarılı oyuncu kadrosunda yer aldığı her dizide popülaritesini biraz daha katlıyor. Özellikle son zamanlarda Ufak Tefek Cinayetler isimli dizide canlandırdığı Merve Aksak karakteri ile ikon oldu. Gürbüz, aynı zamanda Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi popüler dizilerde de rol aldı. Yeni projesi ise hayranları tarafından merakla beklenen oyuncu henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.