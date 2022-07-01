Aslı Hünel Örf ve Adetlerimize Ters Deyip Elbiseyle Denize Girdi!

Şarkıcı Aslı Hünel eşi Savaş Yurtsever ile Bodrum’da tatil yapıyorken kameralara yansıdı.

Aslı Hünel denize elbiseyle girdi. Hünel bu durum için örf ve adetlerine bağlı bir insan olduğunu bu nedenle bikiniyle görüntü vermek istemediğini söyledi.

Aslı Hünel geçtiğimiz senelerde de katıldığı bir programda “25 yıldır beni çekmek istedikleri yarışın içinde olmayıp sadece işimi yapmaya odaklandım. Bu yüzden de zaman zaman çok hırpalandım. Hayat zor ve acımasız. Hayır demeyi bir türlü öğrenemedim” demişti.

Aslı Hünel “beni bikini ile yakalayamazsınız sahnede dekolteye evet ama bikinili görüntülenmeyi sevmiyorum. Örf ve adetlerimize çok bağlı bir insanım. Sonuçta bizi milyonlarca insan izliyor, görüntü kirliliğine gerek yok.” dedi.

Aslı Hünel büyük taşlı yüzüğünü gösteren gazetecilerin “Parmağınızda servet taşıyorsunuz” demesi üzerine “Öyle abartılacak kadar çok pahalı bir şey değil. Kuyumcunun söylediğine göre sanat camiasında en büyük tek taş benim parmağımdaymış valla ben de onun yalancısıyım” dedi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

4 Haziran 1977’de doğdu.

Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir.

Oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir.