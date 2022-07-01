Asgari Ücret Zammı 2022 Açıklandı!

Son Dakika haber geldi! Asgari ücret zammı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen programda açıklandı!

Asgari ücrete gelen temmuz zammı önce yüzde 25 olarak açıklandı daha sonra ise düzeltmeyle yüzde 30 olarak açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen asgari ücret zammını duyurdu!

“ASIL ARTIŞ YILBAŞINDA”

Erdoğan bu bir ara artıştır asıl asgari ücret artışı inşallah yılbaşında gelecektir dedi.

Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu? sorusu nihayet yanıt buldu. Merakla beklenen zam açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı 2022’yi duyurdu!

Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?

Merakla beklenen asgari ücret ne kadar oldu asgari ücrete ne kadar zam yapıldı sorusunun yanıtı az önce açıklandı. Enflasyon ile mücadele eden Türkiye’de vatandaşlar ekonomik krizle boğuşuyor. Vatandaşın artık maaş ile birikim yapması ev araba alması imkansız.. Hatta teknolojik alet bisiklet dahi alması da imkansız vaziyette.

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe’de düzenlenen toplantıda asgari ücret zammını açıkladı.

Recep Tayyip Erdoğan 4250 TL olan asgari ücret zammını 5500 TL’ye yükseldiğini açıkladı. Yani asgari ücret zammı artışı %30 olarak maaşlara yansıdı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA!

Asgari maaş yine açlık sınırının altında kaldı. Tükr-İş’İn 6 bin 391 TL açlık sınırı açıkladığı ülkede asgari maaş 5500 TL oldu.

Açlık sınırı 6319 TL olan Türkiye’de asgari ücret 5500 TL oldu. Sosyal medyada gelen zamma tepkiler varken bu haberi mutlulukla karşılayanlar oldu.