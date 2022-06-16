Asgari Ücret 5900 TL mi Olacak? Açıklama Yapıldı

Enflasyonla mücadele eden asgari ücretliye iyi haber geldi. Ülkemiz son zamanlarda ekonomik olarak yorucu bir süreci geride bırakıyor. İğneden ipliğe, ekmekten domatese varıncaya kadar hemen hemen her alanda ciddi anlamda fiyatlar yükseliyor. Alım gücü çok ciddi anlamda düştüğü için bu durum doğal olarak dar gelirliyi de zorlamaya başladı. Şimdiden pek çok özel sektör ve bankalar asgari ücretli çalışan bulundurmadıklarını açıklamıştı. Bu durumun en temel nedeni ise özellikle büyük şehirlerde asgari ücret ile geçinmenin imkansız olması olarak açıklandı. Özel sektör çalışanları İstanbul – Bursa – Yalova ve İzmit civarında kiraların son dönemlerde görülmedik bir yükseliş gösterdiğini açıkladı. Bu da tek yada çift maaş fark etmeksizin asgari ücretli çalışanların geçinmesini çok ciddi anlamda zorlaştırdı. Özel sektör temsilcileri de çalışanlara çoğu şirkette asgari ücrete oranla %10 – %25 arasında zam yapıldığını açıkladı.

Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı?

Hatırlarsanız sene başında asgari ücrete oldukça yüksek orandan zam yapılmıştı. Sadece 5 ay geçmiş olmasına rağmen yapılan zammın alım gücünü karşılamamaya başlaması da herkesi yıprattı. Çalışanların verimlerinin düşmesi, hayat kavgasının her geçen gün zorlaşması da zam sinyallerini beraberinde getirdi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “vatandaşı enflasyonu ezdirmeyeceğiz” açıklaması yapmıştı. Ekonomi ile ilgilenen herkes bu açıklamanın zammın habercisi olduğunu belirtmişti. Zam teklifi masada mı?

Aldığımız duyumlara ve ekonomistlerin yorumlarına göre kısa bir süre içerisinde zam ilanının yapılması gündemde yer alıyor.

Refah Payı Adı Altında

Bu yapılacak olan zammın refah payı adı altında yapılacağı da öngörülmektedir. Genel olarak rakamlar da farklı düşünceler ortaya çıkmış olsa da %36 – %40 arasında bir oranda zam yapılacak olduğu da gündemde yer aldı. Buna göre eğer o rakam aralığından bir zam gelirse asgari ücretli çalışanın eline geçecek net tutarın 5.940 TL olduğunu söyleyebiliriz. Söylenti mi gerçek mi?

Bu da diğer bir soru olarak ön plana çıkıyor. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere hemen her gün asgari ücret zammı hakkında söylenti mi olduğu yoksa gerçek mi olduğu konusunda yazılıp çiziliyor.

Mehmet Özhaseki Heyecanlandırdı

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başka Yardımcısı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki heyecanlandıran bir konuşma yapmıştı. Basın mensuplarının asgari ücrete zam yapılmayacak mı? Sorusuna Özhaseki, güzel haberler ardı ardına geliyor. Geçtiğimiz günlerde birden fazla sevindirici haber ile karşınızda olduk. Biraz sabrederseniz ilerleyen günlerde başka güzel haberlerde gelebilir. Birazcık sabredelim demişti. Bu konuşmanın ardından da kulislerde zammın yavaş yavaş netleştiğine dair duyumlar ortaya çıkmaya başladı.

Zammın Yapılmama İhtimali Var mı?

Özellikle, asgari ücret söz konusu olduğunda pek çok ekonomist mevcut ekonomik düzende ve enflasyon oranında asgari ücretli çalışanların yıl başını görmesinin pek mümkün olmadığının altını çiziyor. Başka bir yorum ise, hali hazırda asgari ücrete yapılacak zammın bile aslında doğal asgari ücret oranının çok altında kalacağını belirtiyor.

Sokaktan gelen seslere kulak verdiğimiz zamanda milyonlarca asgari ücretlinin bu zam oranı ile geçinmelerinin mümkün olmadığını belirttiklerini söyleyebiliriz. Şimdilik bu fiyat aralığının ne olacağı, zammın ne oranlara geleceği gibi konu başlıkları da merak konusu olmaya devam ediyor.

Ayrıcalıklı bir şekilde bilgilere ulaşmak ve zam oranlarının netleşmesini beklemekten başka çaremiz kalmıyor. Alınan duyumlara göre kısa bir süre içerisinde yeniden asgari ücretle beraber, memur maaşları ve aynı zamanda emekli maaşlarına da zam haberleri ardı ardına gelebilir.