Artık son evler kaldı! 25 yaş şartıyla alıyorsunuz! Günde 50 TL’ye TOKİ’den 3+1 ve 2+1 daire

Günde 50 TL’ye TOKİ’den 3+1 ve 2+1 daire… Artık son evler kaldı! 25 yaş şartıyla alıyorsunuz! TOKİ alt gelir grubunda bulunan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Kiracı olarak hayat sürmek oldukça şart bir de buna dar gelirli olmak eklenince felaket oluyor. Bu anlamda TOKİ 2+1 ve 3+1 evleri alt gelir sahipleri için oldukça uygun fiyata satışa sunuyor. Öncelikle bu konut satışlarında 25 yaş şartı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Günde sadece 50 TL ödeme yaparak, ayda 1500 TL taksitle günümüzde kendi eviniz oluyor. Taksit sayısı da 180 ay olarak belirlenmiş durumda. Binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, yine insanları kiracılıktan kurtarıyor.

KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesinde yapılan alt gelir grubuna hitap eden konutların en ucuz (KDV Hariç) 314.997,12 TL’den başlıyor. Bu konutu almanız için yüzde 12’sini peşin ödemeniz gerekiyor. Aylık taksit tutarı ise tam olarak 1.539,99 TL olmaktadır.

Proje Adı: KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 456 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Başvuru tarihleri: 18 Temmuz 2022 – 29 Temmuz 2022

Başvuru Bedeli: 1000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası A.Ş. Kırıkkale İlindeki Şubeleri ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 28 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1

Kura Tarihi: 12 Ağustos 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası A.Ş. Kurtuluş Mahallesi / Kırıkkale

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 22 Ağustos 2022 – 22 Eylül 2022 arasında

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 03 Ekim 2022 – 12 Ekim 2022 arasında

(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemleri yapılacaktır.

TOKİ evleri başvurusu: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/duyuru-detay/kirikkale-merkez-yuva-mahallesi-927-konut-projesi-203474054-220630113710448/SatisDuyurulari

Editörün notu: Haberimizde yer alan görsel TOKİ’nin resmi sitesinden alınmıştır.