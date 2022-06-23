Artık bu fiyata altın yok! Herkes kuyumcuya koşuyor! Temmuz’da altın fiyatı dumur edecek! 22-18 gram bilezik çeyrek fiyatı… Birçok yatırımcı, parasının değerini korumak, yatırım yapmak adına yıl içerisinde ve yılsonunda ne gibi adımlar atacağı, döviz ya da altın noktasında hangisinin tercih edilmesi gerektiği gibi bir çok konuda uzmanlardan açıklama beklemektedir. Rusya-Ukrayna savaşıyla piyasalarda yaşanan ons fiyatındaki artış mart ayı ortalarında daha durgun hale gelmişken, Nisan ortalarında gücünü kaybetmişti ancak sonrasında tekrar değer kazanan altın, ülkelerin enflasyon oranları, uyguladığı politikalar, merkez bankalarının kararlarıyla sürekli değişkenlik gösteriyor. Küresel savaşlar, pandemi gibi nedenler yatırımcıyı altın almaya itiyor. Peki, altında gelecek yıl fiyatlar ne olacak? İşte detaylar!

Yılsonu Gram Altın Fiyatı Ne Olacak?

Tekrar yükseliş trendi yakalayan gram altının temmuz ayında da yeni rekorlar kırarak 1200 TL’ye, sonraki dönemde ise yılsonu itibariyle 1450 TL seyrinde olacağı tahmin ediliyor. Haziran ayına 980 TL ile giriş yapan dolar, ilerleyen dönemlerde yatırımcısına yine kazandırmış olacak. Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayacak olan düğün sezonu, altın takacakları düşündürüyor. Altında görülecek olan artıştan sonra tüketici takı için başka çözüm arayışlarına girebilir. Uzmanlar doların temmuz ayında en az 17 TL’ye geleceğini buna paralel olarak da altın için temmuz ayında 1000 TL’nin altına düşmeyeceği yönünde tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

Altında Düşüş Olacak mı?

Sadece Türkiye’de değil Avrupa ve Amerika’da da yatırım aracı olarak altının ön plana çıkacağını söyleyen uzmanlar, düşüşlerin görülmeyeceğini, altının enflasyon ortamında bir kalkan işlevi gördüğünü dile getiriyor.

18 ayar altının güncel fiyatı 730 TL civarında seyrederken ons altın 1850 dolar seviyesine gelmiş durumda. Altındaki bu yükselişin sürpriz olmadığını belirten uzmanlar, yükselişlerin devam edeceğini belirtiyor.

Haziran sonunda merkez bankasının alacağı faiz kararlarıyla 1800 civarı seyreden onsun 1900-1950 dolar seviyesine geleceğini belirten uzmanlar bunun temmuz ayında yine yükselerek 900 TL seviyesine yaklaşacağını, 22 ayar bilezik içinse güncel fiyat 940 TL seyrindeyken temmuz ayında 1100 TL seviyelerine geleceği tahmin ediliyor