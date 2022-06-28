Arka Sokaklar’ın Baharı Merve Oflaz’dan Leopar Desenli Mavi Bikinisi ile İddialı Pozlar!

İlk kez Var mısın Yok musun? Programı ile ekran karşısına geçen Merve Oflaz, Arka Sokaklar dizisindeki komiser Bahar karakterine hayat veriyor. Arka sokaklar dizisindeki Bahar karakteri ile oyunculuk kariyerini zirve noktasına taşıyan Merve Oflaz sık sık sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımları ile hem sosyal çevresi hem de hayran kitlesi tarafından çok sevildiği gözlemlenen Merve Oflaz soluğu Çeşme’de aldı. Pek çok ünlü gibi tatil tercihini Çeşme’den yana kullanan Merve Oflaz tatilde verdiği pozlarla da gündeme damga vurdu.

Güzelliği ve Fit Vücudu ile Hayranlarının Kalbini Çaldı

Tatil için Çeşme’yi tercih eden ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Çeşme’de fit vücudu ve tüm güzelliği ile görenleri adeta büyüleyen Oflaz, herkesi kendine hayran bırakıyor. Leopar desenli mavi bikinisi ile birbirinden güzel pozlar veren Merve Oflaz’ın fit vücudu gözlerden kaçmıyor. Sadece oyunculuğu ile değil aynı zamanda güzelliği ve fit vücudu ile de hayranlarının kalbini çalan güzel oyuncunun bu hali gören herkesin dikkatini çekiyor.

Fotoğrafları Beğeni Rekoru Kırıyor

Çeşme’de sevgilisi iş adamı Allan Hakko ile beraber görüntülenen ünlü oyuncu Merve Oflaz’ın sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyor. Fit ve güzel oyuncunun çok özel fotoğraf kareleri hem beğeni hem de yorum rekorları kırıyor. Birbirinden güzel pozları ile sosyal medya üzerinden tozu dumana katan Merve Oflaz, leopar desenli mavi bir bikini ile çok şık görünüyor.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada gündeme geldikçe hayatı da kendisi kadar merak edilen konuların başında geliyor. İlk kez Acun Ilıcalı’nın programlarından biri olan Var mısın yok musun? Programı ile tanınan oyuncu, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce fuar hostesi olarak görev yapıyordu. Aslında İngilizce öğretmeni olmak istediğini belirten Merve Oflaz, sınavı kazanamayınca fuar hostesi olmaya karar vermiş.

Oyunculuğa Ara Verdi

Var mısın yok musun? Programının ardından yine Acun Ilıcalı’nın programlarından biri olan Survivor’a katılım sağlayarak yarışmayı birinci olarak bitiren ünlü oyuncu, o günden itibaren kariyerinde yükselişe devam etti. Yarışma programlarının ardından pek çok projede yer alan Merve Oflaz, ilk oyunculuk tecrübesini Türkiye’nin önemli dizi projelerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl’da gerçekleştirdi. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun karakteri ile hafızalara kazınan Merve Oflaz oyunculuk kariyerine farklı pek çok proje ile devam etti.

En son yer aldığı projelerden biri olan Arka Sokaklar dizisindeki Bahar karakteri ile de güzel bir çıkış yakalayan başarılı oyuncunun, 2020 yılından bu yana Allan Hakko ile birlikte olduğu biliniyor. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Merve Oflaz’ın bir süreliğine oyunculuğa ara verdiği biliniyor. Ekranların sevilen ve özlenen yüzlerinden biri olan Merve Oflaz’ı tekrar ekranlarda görmek Oflaz hayranlarını çok mutlu edecektir.

Karın Kaslarıyla Poz Vermeyi İhmal Etmedi

Kısa süre önce Çeşme’de tatilde görüntülenen ünlü oyuncu, fit vücudu ve karın kasları ile oldukça güzel ve sağlıklı görünüyor. Sosyal medyanın sevilen isimlerinden biri olan Merve Oflaz, Çeşme’de leopar desenli mavi bikinisi ile güneşin ve denizin tadını çıkardı. Leopar desenli mavi bikinisi ile verdiği pozlarıyla yaza damga vuran Oflaz’ın karın kasları da dikkatlerden kaçmadı. Karın kasları ile de oldukça formda görünen oyuncu Çeşme’de adeta bikini şov yaptı. Son zamanlarda ekranlardan uzak bir hayata adım atan ünlü oyuncu, sevgilisi Allan Hakko ile oldukça mutlu görünüyor.