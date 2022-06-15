Arda Kural ortalığı karıştırdı! Yeni projesi olay olay! Zayıflayan ve saç ektiren oyuncu bu filmiyle bombayı patlattı… Bir zamanlar fenomen haline gelen ve oldukça sevilen başarılı oyuncu Arda Kural yıllar sonra yeni proje ile hayranlarının karşısına çıkacak. Özellikle Emret komutanım dizisi ile büyük bir hayran kitlesi yakalamayı başaran usta oyuncu sonrasında maddi zorluklardan dolayı sektörden ayrılmıştı. Geçtiğimiz sene psikolojik sorunlar yaşaması da hayranlarını oldukça üzmüştü. Ancak 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Yıldızlara bak filmi ile tekrar sektöre geri dönüş yaptı. Ayrıca başarılı oyuncunun film projesinden ziyade bir de dizi projesinin olduğu sosyal medyaya damga vurdu. Fil ile ilgili oyuncudan resmi açıklama yapılsa da dizi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun hayranları Arda Kural’dan daha fazla açıklama yapmasını beklemekte.

Arda Kuralın Yıldızlara Bak Filmi

2022 yılının Kasım ayında vizyona girmesi beklenen filmin türü drama olacak. Merak edenler için filmin konusu ise şu şekilde. Filmin ana karakteri olan Selim, eşini doğum sırasında kaybeder. Eşinin ölümünün bebekle bir alakası olmasa da selim, eşinin bebekten dolayı öldüğü düşünür ve yeni doğan kızını terk eder. Aradan 9 yıl geçtikten sonra kızıyla bir araya gelir ancak Selimin yaşayacağı çok az gün kalmıştır. Sinema severlerin görüşlerine göre uzun yıllar hafıza kazınması beklenen film 2022 yılının gişe rekortmeni Türk yapımları arasına girebilir.

Yıldızlara Bak Filminin Oyuncu Kadrosu

Arda Kural tarafından açıklanan filmin oyuncu kadrosu birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Filmin oyuncu kadrosunda oldukça deneyimli ve usta oyuncular yer almakta. Genel olarak dizinin kadrosu şu şekilde. Gizem Denizci, son yılların fenomen isimlerinden Güven Hokna, Öykü gemici başrol kadrosunda yer almakta.

Öte yandan filmde Altan Erkekli ve Nilay Yeral gibi başarılı oyuncularda ekipte bulunuyor. Öte yandan resmi bir açıklama yapılmasa da sürpriz birçok ünlü isminde filmde rol alması bekleniyor. Arda Kural’ın yeninde sektöre geri dönüş yapacak olması, onu takip edenleri de heyecanlandırmaya yetiyor. Bakalım Arda Kural bundan sonra hangi projelerle karşımıza çıkacak!