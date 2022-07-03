Aracı Olanlar Dikkat! Değer Kaybı Platformu Geliyor!

Araç değer kaybına ilişkin düzenlemeler aracı olan pek çok kişinin dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. Araç sahiplerinin geçirmiş oldukları trafik kazaları sonrasında araç genel bir onarım sürecinden geçer. Kaza sonrası gerçekleştirilen bu onarım işlemi nedeni ile aracın değeri orijinal değerinin altına düşebilir. Trafik Sigortaları Bilgi Merkezinde kaydı tutulan bu kaza sonrası bakım işlemi aracın değerini düşüren önemli etmenler arasında yer alabiliyor.

Aracın Trafik Sigortaları Bilgi Merkezinde kaydının tutulmasından dolayı aracın 2. El değeri düşecektir. Bu nedenle de kaza yapan araç normalden çok daha düşük fiyata alıcı ile buluşmuş olacak. Bu nedenle kaza yapan araç sahipleri için araç değer kaybı değerlendirmesi aracın değerini belirleyici özelliğinden dolayı önem teşkil ediyor. Araç değer kaybı ile ilgili platformun devreye girmesi sayesinde tüm işlemler online platformdan kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Büyük kolaylık sağlayacak olan bu yeni uygulamanın yürürlüğe girmesine günler kaldı.

Araç Değer Kaybına İlişkin Yeni Düzenleme

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi tarafından tutulan kayıt genellikle Tramer kaydı olarak biliniyor. Araçların değer kaybı ile ilgili online platform kullanımını mümkün kılan yeni düzenlemeler getirilmiştir. Değer kaybı taleplerine istinaden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde 1 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya başlanacak platform şimdiden çok konuşuluyor.

2022/12 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu aracılığı ile yayımlanan araç değer kaybı taleplerinde gerçekleştirilecek olan ekspertiz işlemleri ile ilgili genelge 1 Temmuz itibari ile uygulamaya geçiriliyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim merkezi platformu üzerinden tutulan kayıtlara kolayca erişim sağlanması büyük kolaylık sağlayacak.

Araç Değer Kaybı Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?

Araç değer kaybından faydalanabilmek için, kaza yapan bireylerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Kazanın tek taraflı olarak yapılmaması, mutlaka kazayı yapan iki tarafında bulunması ve kazayı yapan tarafın hangi taraf olduğu gibi durumlar araç değer kaybının sigorta kapsamında değerlendirilebilmesine ilişkin bazı önemli kriterlerdendir.

Kaza sırasında hatalı olan tarafın trafik sigortası araç değer kaybını karşılamakla yükümlüdür. Bu durum kasko projesi maddelerine ilişkin olarak değişkenlik gösterebiliyor. Kazaya sebep olan hatalı tarafın aracı ile ilgili ise kendi kasko şirketi ile temas kurması gerekir.

Tüm İşlemler Tek Bir Platformdan Yapılacak

Araç değer kaybına ilişkin olarak, trafik kazası sonrasında kaza yapılan araçlar ve sigorta şirketleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi alt yapısında oluşturulan platform sayesinde araç değer kaybı ile ilgili eksper atama işlemlerini gerçekleştirebilir. SBM olarak da bilinen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından platform üzerinden eksper atama işlemi gerçekleştirilmesinin ardından atanan eksperin araç değer kaybı ile ilgili tespit ve raporlaması da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi platformundan görüntülenebilecek. Araç sahiplerinin platform üzerinden rapora itiraz etme hakkı olup talep etmeleri halinde hakem eksper ya da itiraz eksperi ataması gerçekleştirilebilir.

Araç Değer Kaybı Raporlarına Erişim Sağlamak Çok Kolay!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi platformu ile birlikte aracı kaza geçiren bireylerin araç değer kaybı ile ilgili raporlama bilgisine erişim sağlayabilmesi artık çok kolay! Araç değer kaybı ile ilgili kısa süre içerisinde eksper ataması gerçekleştirilerek raporlama sağlayan bu yeni uygulama 1 Temmuz 2022 Cuma günü itibariyle yürürlüğe girecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi platformu ile birlikte atanan eksper raporlaması platform aracılığı ile sunabilir. Araç değer kaybına ilişkin büyük kolaylık sağlayan bu yeni uygulama sayesinde sürecin hızlanması amaçlanıyor.