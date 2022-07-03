Araç fiyatları çılgınca artarken, devletten ÖTV açıklaması geldi! Bu kişilere %100 ÖTV indirimi var… Ülkemizde otomobil fiyatları dolar kurunun artması sonrasında her gün zamlanıyor. Döviz kurunun artması bir yana devlette aldığı ÖTV oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Hal böyle olunca araba almak artık hayal olma yolunda ilerliyor. ÖTV bilindiği gibi devlet tarafından uygulanan bir vergi türüdür. 1999 yılından önce ülkemizde ÖTV vergisi yoktu. ÖTV vergisi arabaların fiyatlarının yükselmesinin en önemli nedeni olmaktadır. ÖTV oranı tüm otomobillerde farklı farklı uygulanmaktadır. ÖTV ödemeden de araba sahibi olmak mümkündür. Bu hak engelli vatandaşlarımıza verilmiştir. Ayrıca şehit ve gazi yakınları da ÖTV ödemeden araba alabilir.

ÖTV ÖDEMEDEN ARABA NASIL ALINIR?

Öncelikle şunu belirtmek isteriz, engelli raporu almak için yüzde 40 ve 89 arasında engelli raporunuz bulunmalıdır. Bu raporu alan engelli vatandaşlarımız ÖTV ve KDV indirimi ile arabalarını alabilirler. Alınacak olan arabanın engelli vatandaşlara uygun şekilde modifiye edilmesi gerekiyor. Her 5 yılda bir defa bu haktan yararlanabilirsiniz. Eğer 5 yıl için de arabanızı satmak isteseniz alınmayan ÖTV ve KDV oranını ödemek zorunda kalırsınız.

HİÇ ÖTV ÖDEMEDEN OTOMOBİL ALIMI

ÖTV ödemeden araba alınması için yüzde 90 üzerinde engelli raporunuzun olması lazım. Bu vatandaşlarımız genelde başkalarının bakımına muhtaç oldukları için arabayı kullanma durumunda olmazlar. Bu durumda ehliyet ve yaş şartı istenmez. Bunun yanında bu kişiler, 3. dereceye kadar yakın akrabalarının üzerine de ÖTV muafiyetli otomobil alabilirler. ÖTV muafiyeti aynı zamanda şehit yakınlarının da kullanabileceği bir haktır.