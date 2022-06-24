Arabası olanlar bir nebze soluk aldı! Bunu yapın benzin, motorin ve LPG’yi ucuza alın

Arabası olanlar bir nebze soluk aldı! Bunu yapın benzin, motorin ve LPG’yi ucuza alın… Benzin fiyatlarına her gün gelen hatta gün içinde yapılan zamlar vatandaşları canından bezdirdi. Benzin fiyatlarının bu kadar artması sonrasında vatandaşlar farklı yöntemler denemeye başladı. Bu durumda bankalar adeta hayat kurtarıcı olarak devreye girdi. Benzin fiyatlarının artması sonrasında bankaların kampanyaları da ardı ardına geldi. Bankaların yapmış oldukları bu kampanyalar kapsamında benzini oldukça ucuza almanız mümkün oluyor.

Benzin almak her geçen gün zor bir hale doğru evriliyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar sonrasında bildiğiniz gibi benzinin litresi 30 TL oldu. Brent petrol fiyatlarının son dönemde düşmesine rağmen benzin fiyatlarında indirim yapılmaması tepki çekiyor. Ülkemizde son zamanların en yüksek enflasyon rakamları yaşanıyor. Vatandaşlar artık benzin alamayacak duruma gelmiş halde. Bunu tersine çevirmek için ise bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyor.

İndirimli Benzin Almak İçin Petrol Ofisi ve İNG Bank İle İşbirliği Yaptı

Petrol Ofisi ile ING Bank aralarında yapmış oldukları işbirliği bağlamında benzin fiyatını çok uyguna getirebilirsiniz. ING Bank’a it Bonus kredi kartınız ile ya da Pegasus bolbol kartlarınız bağlamında 150 TL’lik toplamında ise 4 adet 150 TL alışveriş yaparsanız eğer, 30 TL indirim alırsınız yani alacağınız yakıtın bir litresi bedavaya geliyor.

İndirimli Benzin Kampanyasına Nasıl Katılırım?

Bu kampanyadan yararlanmak için yapmanız gereken oldukça kolaydır. Öncelikle bankanın yani İNG Bank’ın müşterisi olmanız lazımdır. Haziran ayı sonuna kadar ING Bank’ta var olan cep telefonu numaranız üzerinden POAS yazıp 2205’e SMS göndermeniz, kampanyaya katılım sağlamanız bağlamında yeterli olmaktadır.