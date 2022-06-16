Ana de Armas Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Filmleri? Sevgilisi Kim?
Netflix’in Marilyn Monroe filmi Blonde’da ikonik yıldıza benzerliği ile dikkat çeken Ana De Armas kimdir merak uyandırdı.
Henüz sadece fragmanları ve medyaya verilen film kareleri görülen Netflix’in merakla beklenen Blonde filminde Marilyn Monroe’yu canlandıran Ana de Armas kimdir?
Ana de Armas kimdir? Ana de Armas nereli? Ana de Armas kaç yaşında? Ana de Armas evli mi? Ana de Armas hangi filmlerde yer aldı? Ana de Armas sevgilileri kim?
30 Nisan 1988 Küba doğumlu İspanyol oyuncudur. İspanyol aktör Marc Clotet ile Temmuz 2011’de evlendi ve 2013 yılında boşandı. 2019 yılında Ben Affleck ile ilişki yaşamaya başlamıştı.
14 yaşındayken Havana Ulusal Tiyatro Okulu’na gitti. 16 yaşında ilk kez Manuel Gutiérrez Aragón’un romantik draması Una rosa de Francia filmi ile sinemaya adım attı. Ana De Armas daha sonra El edén perdido filminde rol aldı. Fernando Pérez’in Madrigal’inde küçük bir rol ile yer aldıktan sonra El Internado dizisinde yer aldı.
İngilizce öğrenmek için New York’a gitti.
Hispania adlı dizide oynaması için ikna edildi ve İspanya’ya döndü.
Dizi sonrası 2014 yılında Los Angeles’a taşındı.
Eli Roth’un Erotik korku filmi Knock Knock filminde Keanu Reeves ile beraber oynadı.
Yer aldığı Filmler;
2006
Una rosa de Francia
2007
Madrigal
2009
Mentiras y Gordas
2011
El callejón
2013
Faraday
2014
Por un puñado de besos
2015
Anabel Cris
Knock Knock
2016
Exposed
War Dogs
Hands of stone
2017
Overdrive
Blade Runner 2049
2018
Corazón
2019
Yesterday
Knives Out
The Informer
Wasp Network
2020
The Night Clerk
Sergio
2021
No Time to Die
2022
Blonde
Deep Water