Ana de Armas Kimdir? Nereli? Kaç Yaşında? Filmleri? Sevgilisi Kim?

Netflix’in Marilyn Monroe filmi Blonde’da ikonik yıldıza benzerliği ile dikkat çeken Ana De Armas kimdir merak uyandırdı.

Henüz sadece fragmanları ve medyaya verilen film kareleri görülen Netflix’in merakla beklenen Blonde filminde Marilyn Monroe’yu canlandıran Ana de Armas kimdir?

Ana de Armas kimdir? Ana de Armas nereli? Ana de Armas kaç yaşında? Ana de Armas evli mi? Ana de Armas hangi filmlerde yer aldı? Ana de Armas sevgilileri kim?

30 Nisan 1988 Küba doğumlu İspanyol oyuncudur. İspanyol aktör Marc Clotet ile Temmuz 2011’de evlendi ve 2013 yılında boşandı. 2019 yılında Ben Affleck ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

14 yaşındayken Havana Ulusal Tiyatro Okulu’na gitti. 16 yaşında ilk kez Manuel Gutiérrez Aragón’un romantik draması Una rosa de Francia filmi ile sinemaya adım attı. Ana De Armas daha sonra El edén perdido filminde rol aldı. Fernando Pérez’in Madrigal’inde küçük bir rol ile yer aldıktan sonra El Internado dizisinde yer aldı.

İngilizce öğrenmek için New York’a gitti.

Hispania adlı dizide oynaması için ikna edildi ve İspanya’ya döndü.

Dizi sonrası 2014 yılında Los Angeles’a taşındı.

Eli Roth’un Erotik korku filmi Knock Knock filminde Keanu Reeves ile beraber oynadı.

Yer aldığı Filmler;

2006

Una rosa de Francia

2007

Madrigal

2009

Mentiras y Gordas

2011

El callejón

2013

Faraday

2014

Por un puñado de besos

2015

Anabel Cris

Knock Knock

2016

Exposed

War Dogs

Hands of stone

2017

Overdrive

Blade Runner 2049

2018

Corazón

2019

Yesterday

Knives Out

The Informer

Wasp Network

2020

The Night Clerk

Sergio

2021

No Time to Die

2022

Blonde

Deep Water