Altın milyoneri o isim yine altın hakkında açıklama yaptı! Bu tarihte 2100 lira olacak… Gram altının bundan 1 ay önce 900 TL olduğunu düşündüğünüzde bugün içerisinde 1100 liralara kadar geldiğini görmek çok ürkütücü oldu. Stratejist ve araştırmacı yazarlar arasında bulunan Haluk Özdil bu konuda yeni tahminlerde bulundu. Gram altın için yükselişe geçilecek tarihi verdi ve altın fiyatlarının daha da fazla yükseleceğini duyurdu. Bu durum özellikle altın yatırımcılarını heyecanlandırdı. 2021 Kasım ayında bir konuşması içerisinde altın fiyatının 650 lira olacağını söyleyen Haluk Özdil yine bomba açıklamalarda bulundu. Bu tahmini üzerinden çok zaman geçmeden tahmini tutturan stratejik yazar YouTube’a hesabından konuştu. Bu konuşmasında ilerideki tarihleri işaret etti. Yaklaşık olarak birkaç iş günü içerisinde altında ciddi yükselişler beklediğini belirtti. 1200 civarlarında yükselişi beklediğini söyledi.

Haluk Özdil’den Bomba Açıklamalar

FED toplantısının sonuçlarına bağlı olarak altında ciddi derecede yükselişler beklediğini belirten Haluk Özdil 2022 yılının ortası itibari ile altın fiyatlarını 1.200 TL’yi bulacağını belirtti. Yeni politika faizlerinin artması ile beraber altının gram fiyatı yükselişe geçecek. Ons altının yükselmesi ile beraber gram altın fiyatları alıp başını gidecek söylemlerinde bulundu. FED’in ardından Merkez Bankası’nın da faiz düşürme planlarının olduğunu belirtti. Faiz düşürme kararı doları etkileyecek ve bu da altın fiyatlarının yükselişe geçmesine neden olacak.

Hakan Özdil’e Göre Altın Fiyatlarının Yükselişe Geçme Nedenleri Nelerdir?

Özellikle 2022 yılının ortalarına doğru altının daha fazla yükseleceğini söyleyen Haluk Özdil Türkiye için durumun çok da vahim olmadığını belirtti. ABD içerisinde iş gücü bulunamaması sebebiyle ABD yeni tedarikçi arayışına girecek söylemlerinde bulundu. Bunun da Türkiye’nin önünü açacağını belirterek durumun bu kadar vahim olmadığına sebep belirtti.

Turistlerin de yaz aylarında Türkiye’ye gelmesi ile beraber daha da önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi. Açıklamalar altın yatırımcılarını sevindirdi. Diğer yatırımcılar da altına yatırım yapmaya başladı. İlerideki günlerde altından baya kar olacak gibi görünüyor. Tüm bu bilgiler ışığında altın yatırımcısının 2022 yılında çok daha dikkatli olmasının önemine vurgu yapılarak, yeni gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.

Altın Uçuşa Geçecek!

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Editörün Notu: Haberimiz 25 Haziran 2022 tarihinde saat 10:10’da yazıldı. Canlı dolar kuru 16 lira 88 kuruş, Euro 17 lira 82 kuruş, altının gramı ise 992 lira 103 kuruştur.