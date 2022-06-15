Altın için fırsat bu fırsat! Lafla peynir gemisi yürümez! Altının çıkabileceği en son rakamı söyledi alan aldı! Altın piyasası bu seneye hareketli bir şekilde başlamıştı. Fakat yaşanan artışlar bir süre sonra yerini düşüşe bıraktı. Bu durum, altına yatırım yapan birçok kişi için olumsuz bir gelişme olduğundan dolayı gelecek güzel haberler beklenmeye başlanmış ve yatırımcılar eğer tekrar yükseliş olmazsa diye yedek planlar oluşturma aşamasın geçmişti. Neyse ki altın piyasasında ki uzman kimselerden beklenen olumlu açıklamalar kısa süre önce gelmeye başladı. Uzmanlar önümüzde ki günlerde altın yatırımcıları için büyük alım fırsatları doğacağını söylemekteler. Altın için oluşmuş olan olumsuz tablonun uzun sürmeyeceğini belirten uzmanlar ayrıca ABD’de oluşacak durumları dikkatli izlemek gerektiğini de belirttiler.

ABD’den Gelecek Haberler Önemli

Altın piyasasını yakından takip eden birçok uzman önümüzde ki günlerin çok önemli olduğunu belirttiler. Önümüzdeki hafta ABD’ de oluşacak olan yeni enflasyon rakamlarının getireceği tepkilerin altının fiyatını değiştireceğini söylediler. Eğer enflasyon rakamları 8.1 seviyesinin altında olursa 10 yıllık tahvil faizlerinde bir rahatlama olacağını ve bu durumun altın alımı için bir fırsat yaratacağını söyleyen uzmanlar altın yatırımcılarına bu tarz bir fırsatı kaçırmamaları gerektiğini belirttiler. Gram altın fiyatlarının 900 TL’nin altına düşmesinin yatırımcılara alım için uygun imkanları yaratıcığını dile getiren uzmanlar önümüzde ki gelişmeleri yakından takip etmeyi unutmamak gerektiğinin de altını çizdiler.

Alım Fırsatını Kaçırmayın

Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam etmekte bu durum altına yatırım yapanları kaygılandırdığından pek çok yatırımcı uzmanların geleceğe dair tahminlerini merakla beklemektedir. Uzmanlar ise alım fırsatı doğacağını fakat dikkatli hareket etmenin önemli olduğunu vurgulamaktalar. ABD dolar endeksinin oluşacak yeni fiyatlarda önemine dikkat çeken uzmanlar ons başına fiyatlarda olası bir düşüşün gram altın fiyatlarında da aynı etkiyi yaratacağını ve bu senaryo gerçekleşirse altın yatırımcılarına alım için fırsat doğacağını belirtmekteler. Fakat yeni düzelmeye başlayan pandemi süreci ve hali hazırda sürmekte olan savaşın bu senaryoya ne düzeyde etki edeceği henüz tam olarak bilinmemektedir. Bilinen en önemli şey bu konuda yapılacak olan açıklamaları dikkatli bir şekilde takip etmektir.