Altın Fiyatlarındaki Son Durum Ne? Gelecek Neyi Gösteriyor? İşte Analistlerin Tahminleri

Altın fiyatlarındaki hareketlilik piyasaları da etkilemiş durumda. Altının onsu Cuma günü 2 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki bundan sonraki gidişat ne olacak?

Geçtiğimiz hafta altın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yaklaştığına dair sinyaller vermeye başladı. Bu nedenle de gözle görülür ciddi bir artış söz konusu oldu. Altın fiyatlarındaki artış bu sene ortalama yüzde 21’lik bir artış gösterdi. Uzmanlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği farklı yorumladılar. Peki, altın fiyatlarındaki bu tablo neyin habercisi? Alton fiyatlarındaki seyir insanları endişelendirmeli mi?

Önceki hafta ABD’den gelen düşük istihdam raporu sonrasında resesyon korkuları bir nebze hafiflemişti. Ancak bu akıllardaki soru işaretlerini gidermeye yetmedi. Çünkü temmuz ayında yeni konut başlangıç fiyatlarına bakıldığında 2020 senesinden beri en düşük seviyede olduğu gözlemlendi. Bu da doğal olarak piyasalara dair endişelerin artmasına neden oldu. Bu noktada Veri Fed’in daha sıkı ve agresif faiz indirimleri yapabileceğine dair sinyaller de gelmiş oldu.

Altın, tahvil gibi faiz getirisi olan varlıklara oranla faizin düştüğü dönemlerde daha cazip hale geliyor ve dolayısıyla bu alandaki yatırımların da fazla olmasına sebep oluyor. Ancak altının fiyatındaki yükseliş soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Pek çok uzman ve ekonomist bu durumu tedirgin verici bulsa da geleceğe yönelik tahminler çeşitlilik gösteriyor.

Piyasalar Altının geleceği Hakkında Ne Söylüyor?

Comerzbank, geçtiğimiz Cuma günü bir not yayınladı. Bu not Fortune’daki haberlere yansıdı. Bu nota göre Fed’den yıl sonuna kadar üç, sonrasında 2025’in ilk çeyreğinde üç olmak üzere toplamda alt faiz indirimim öngörüldüğü belirtildi. Yani geçmişteki tahminlere baktığımızda şu anda iki tane daha fazlada faiz indirimi ile karşılaşmak mümkün. Kıdemli emtia analisti Carsten Fritsch bu konuda önemli öngörülerde bulundu. Bu öngörülerine göre altın fiyatlarının 2025 ortasına kadar 2 bin 600 dolara yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Altındaki son gelişmeleri değerlendiren bir diğer isim de TD Securities’in Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek oldu. Melek, konuyla ilgili Bloomberg’e açıklamalarda bulundu. Sözlerinde Fed’in gevşeme perspektiflerini öne sürerek altındaki yükselişe işaret etti. Altının önümüzdeki çeyreklerde ons başına 2 bin 700 doları bulabileceğini dile getirdi. Peki bu tahminler gerçekleşirse piyasalardaki durum ne olur?

Altındaki bu gelişmeleri değerlendiren American Precious Metals Exchange’in İş Geliştirme Kıdemli Direktörü Patrick Yip küresel merkez bankalarında daha fazla altın alımı olması, faiz indirimi ya da jeopolitik birtakım belirsizliklerin devam etmesi neticesinde altının gelecek sene rekor bir seviyeye ulaşmasının mümkün olduğunu belirtti. Patrick Yip, altının önümüzdeki sene ons başına 3 bin dolar gibi bir rakama ulaşabileceğinin sinyallerini verdi.

Merkez Bankalarının Altın Alımları Durumu Etkiliyor

Hindistan, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirme adına altın talebinin önemli kaynakları haline geldiler. JPMorgan’ın yaptığı tahminler göz önüne alındığında merkez bankalarının geçen sene 1000 metrik tondan fazla altın satın aldığı kaydedildi.

JPMorgan’ın 2025 yılı için fiyat hedeflerini revize ettiği görüldü. Banka ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2800 dolar gibi bir rakama çıkartıldığını doğruladı. Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatı negatif bir şekilde sonlanmıştı. Ancak görünen tabloda içinde bulunduğumuz haftada da altında kayıplar söz konusu olabilir. Ons altındaki en yüksek seviye 17 Temmuz tarihinde görülmüştü. Bu tarihte altın 2483 dolar seviyesine kadar çıkmıştı.