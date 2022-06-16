Altın fiyatları sağ gösterip sol vuracak! Bombaya hazır olun! İslam Memiş öyle bir uyarı yaptı ki herkesi telaş sardı… Altın son günlerde oldukça farklı ve alışılmadık seyir gösteriyor. Piyasadaki dengesizlikler altını da büyük miktarda etkiledi. Dolar ve Euro gibi dövizlerin ani artışı ile altında da büyük artış meydana geldi. Altın büyük, küçük tüm yatırımcılar için her zaman en güvenilir liman olmuştur. Son günlerde alıcılarının yüzünü güldüren altın uzmanlar tarafından riskli değerlendiriliyor. Uzmanların birbiri ile zıt düşmesine sebep olan bu kutuplaşma temelinde iki fikri savunuyor. 1. fikir altın fiyatı düşecek ve zarara sebep olacak. 2. Fikir; altın düşecek evet ama kalıcı değil. Düşüş ardından çok daha büyük bir atış gelecek. Uzmanların bu karşıt düşünceleri şimdi gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde altın ani bir yükselme yaşadı.

Altın Ne Kadar Olacak? Yükselecek mi? Düşecek Mi?

Merkez bankasının verilerine göre bugün itibari ile güncel gram altın 1028 TL’dir. Haziran ayına 968 TL ile başlayan altın ay ortası gelmeden ciddi artış gösterdi. Alıcılarını yine sevindiren altın bu sefer güvenli liman olmayabilir.

İslam Memiş’in bu konudaki yorumu olumlu değildir. Piyasadaki diğer yatırım araçlarını olumlu değerlendiren uzman altın konusunda emin olmadığını gösterdi. Altına sıcak bakmadığını belirten uzmanın bu açıklamasından sonra yatırımcılar bir hayli endişelendi. Yatırımcıları endişelendiren bu durum hala netliğe kavuşmadı ve kesin bir şey konuşulmuyor.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın 1,75 gr olarak hesaplanır. Güncel gram altın fiyatı baz alındığında 1 çeyrek altının fiyatı 1799 TL olmuştur. İslam Memiş’in bu konudaki ön görüşü altının 1050 bandına kadar çıkacağı olmuştur. Sonrası belli olmayan altın yatırımcılar için büyük kazanç vaat ederken aynı zamanda riskte oluşturuyor.

Bütün bu bilgiler ışığında önümüzdeki günlerde altının yeniden tırmanışa geçeceği tahmin ediliyor. Burada dikkat edilmesi gereken en temel kriter, ABD enflasyon oranının ne kadar olacağıdır. Bir de FED kararı sonrasında faizlerin arttırılıp arttırılmayacağı da dikkat edilmesi gereken bir diğer kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye içinse dolar kuru dikkatle takip edilmelidir.