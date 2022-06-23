Altın Fiyatları İçin Rekor Tahmini Geldi! Temmuz ayından sonra yandık

Rekor ABD enflasyonuna ve artan faiz oranlarına karşılık, Fed’in altın ve ABD doları fiyatları üzerindeki etkisi devam ediyor. Büyük bankaların altın fiyat tahminlerine ilişkin açıklamaları gelmeye devam ederken, Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’taki ekonomistler tahminlerinde yeni bir rekora imza attı. Ekonomistler, güvenli liman olarak altını çekmeye devam edeceğini söylerken aynı zamanda tarihi de paylaşıyorlar. Peki, altın yükselir mi düşer mi? İşte son dakika haber detayları.

Durgunluk korkuları sürerken küresel piyasalarda olumlu bir süreç gözlemleniyor ve bunun etkisi ekonomiler için olası bir yumuşak iniş. Fed yetkilileri para politikası konusunda sözlü yönlendirmeler yapmaya devam ederken, yönetim artan resesyon korkuları karşısında olası politikaları kamuoyuyla paylaştı. Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, makroekonomik verilerin beklentileriyle eşleşmesi halinde Temmuz ayında güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini söyledi ve ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonun düşürülebileceğini savundu.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarın yapacağı konuşma öncesinde, Fed’in bir sonraki toplantısında oranları 75 baz puan artıracağı neredeyse kesinken, Eylül toplantısında 75 baz puanlık bir artış olasılığı %40’a karşılık geliyor.

Altın Fiyatları Artıyor

Temmuz ayından sonra alınması beklenen önlemler ABD ekonomisinin resesyona girip girmediği konusunda daha kolay anlaşılır ipuçları verecek olsa da Powell’ın bu hafta yapacağı konuşmada o döneme ilişkin rehberlik etmesi bekleniyor. Borsa, temkinli de olsa olumlu bir yol izlerken, enflasyonla mücadelede kararlı ve ABD ekonomisinin bu dönemi resesyona girmeden atlatabileceği beklentileriyle birlikte, Fed yetkililerinin bugün yaptığı açıklama da yatırımların ilgi odağı oldu.

Dün ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklaması Avrupa gündeminin merkezinde yer alırken Lagarde, ECB yetkililerinin Temmuz ve Eylül toplantılarında faiz oranlarını artırmayı planladıklarını söyledi. Lagarde, Temmuz ayında faiz oranlarını 25 baz puan artırabileceklerini ve tahvil getirilerine Habertürk’ün haberine göre müdahale edecek araçlar konusunda ısrarlı sorular olsa da konuyla ilgili bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu söyledi. ECB baş ekonomisti Philip Lane, Euro bölgesinde negatif faiz oranlarının artık uygun olmadığını belirterek, politika faizlerindeki artışın tüm ekonomik birimler için risk primini artıracağını da sözlerine ekledi.

FED’den Açıklama Geldi

Dolar, Fed’in 75 baz puanlık oranları artırmasının ardından 20 yılın en yüksek seviyesinden uzak değil. Fed’in faiz artırımlarının tüm hızıyla devam edeceği beklentisi ve bazı Fed yetkililerinin enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasının birkaç yıl alacağını öngörmesi doları destekliyor. ABD dolar endeksi şu anda 104.19’da. Uzmanlar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba ve Perşembe günleri Senato’da yaptığı açıklamaların dolar için geçerli olabileceğini söyledi. Avrupa’da EUR/USD paritesi açıklamayla güçlenerek 1.054’e yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte yatay yönde döviz kuru dün olduğu gibi döviz kuruna hakim durumda. USD/TL 17.31-17.32 seviyesinde yatay seyrederken, Euro/TL 18.31 civarında işlem gördü.

Döviz kurunu etkileyecek bir diğer gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Haziran Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Piyasa merakla kararı beklerken, ekonomistlerin tahminleri netleşti. TCMB haftalık repo faizini %14,00’de tutmayı bekliyor.

Haftanın ilk işlem gününde 1830-1850 aralığında işlem gören altın yatay bir hareket gözlemleyerek yatay 1838,50 dolardan kapandı. Bir ons altının fiyatı bu sabah 1.837 dolar. Başta ABD Merkez Bankası olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlerinin piyasalarda ekonomik durgunluk endişelerini tetiklediği, piyasa riski algısının zayıfladığı ve güvenli liman talebinin arttığı söyleniyor. Analistler, bu piyasa dinamiğinde ons altın talebinin nispeten güçlü olabileceğini vurguladılar.

Yatırımcılar piyasadaki gelişmeleri ilgiyle izlerken, büyük Alman bankası Deutsche Bank’taki ekonomistler sarı metali eleştirel olarak değerlendirdi. Analistler, bir ons altının güvenli liman çekiciliğini korumasını bekliyorlar. Ayrıca değerli metalin Haziran 2023’te 2.100 dolar civarında olacağını öngördü.