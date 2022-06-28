Altın fiyatı daha da düşer mi, yoksa artar mı? Paramı dolara mı çevirmeliyim yoksa altına mı? O tarihe dikkat!

Paramı dolara mı çevirmeliyim yoksa altına mı? O tarihe dikkat! Başarının ve gücün simgesi olan altın, değerli madenlerdendir. Uluslararası platformda inişlerin ve çıkışların olduğu bu madenin sabit bir değeri bulunmamaktadır. Altının durumu ise yatırımcıların takip ettiği konuların başında gelmektedir. Bu kaynak, genel olarak süs olarak ve yatırım yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Altının sabit olmayışına bağlı olarak yükselişler ve düşüşler olmaktadır.

Ekonomistler, piyasadaki durumları değerlendirerek altın alıcısına ya da yatırıcısına uyarılarda bulunmaktadır. Ekonomist Selçuk Geçer, kar yapmak için uygun bir dönemde olduğumuzu belirtti. Geçer, altın hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Geçer’e göre doların hızlı tırmanışı ile birlikte altında da yükselmeler yaşanacaktır. Altın yapmayı düşünenler hızlıca yapmalıdırlar. Çünkü gelecek aylar, bu fiyatı aratacak niteliktedir.

Altın Düşer Mi?

Yatırım yapmak isteyenler, altının düşüş gösterip göstermeyeceğini araştırıyorlar. Faizlerin uygulanması ve doların artış göstermesiyle birlikte altın fiyatları artış göstermektedir. Gelecek birkaç ay içinde altın fiyatları üzerine öneriler mevcut. Geçer, gram altının 1200 TL olacağını ifade ederek 1500 TL kurlarına ulaşabileceğinden bahsetmiştir. Altın için yapılın bu değerlendirmeler, yıl sonuna kadar gelişen durumlarla daha da artabilir.

Ekonomistler, yıl sonunda gram altının 1700-1800 TL aralığında olabilme ihtimalinden bahsetmektedirler. Bu dönem, krizin dibi olarak değerlendirilmektedir. Dolar bu tırmanış daha ileri seviyeye ilerleyerek yaz boyunca 19’a kadar yükselebilir. Eylül ayından sonra sert yükselmelerle 25 ve 30 arasında değişiklik gösterebilmektedir.

Paramı Dolara Mı Çevirmeliyim Yoksa Altına Mı?

Altın ve dolar kurları yaşanan afetlere, savaşlara göre yükselir ya da düşebilir. Son üç aydır dünyanın şahit olduğu Ukrayna-Rusya savaşı yaşanmaktadır. Bu durum, piyasayı canlı tutarak anlık iniş ve çıkışlara sebep olmaktadır. Bu süreçte yatırım yapan ya da yapmak isteyen vatandaşlar da zarara uğramamak adına kurları takip etmektedirler.

Akıllara takılan ilk konu, altının mı yoksa doların mı daha güvenilir olduğudur. Finans analisti İslam Memiş, bu konuda çarpıcı iddialarda bulunmaktadır. Memiş’e göre dolar, popüler olduğu kadar çok kazandırmamaktadır. Bu sebepten geleneksel yatırımcı olarak altına yatırım yapmak daha güvenilir bir hamle olacaktır. Memiş, bunun dayanağı olarak altının yaşamımızdan çıkamayacağını gerçek para olduğunu ifade etmiştir.

Editörün notu: Haberimizde yer alan bilgiler yazarın kendi görüşleridir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir