Alpaslan Öztürk Eşi Ebru Şancı’nın Dekoltesinden Rahatsız Olunca Masada …..

Galatasaray’lı futbolcu Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sık sık sabah programlarına çıkarak yaptığı açıklamaları ile gündem olan eski manken Ebru Şancı sosyal medyada ise yaptığı esprili paylaşımlarla gündem oluyor.

Ebru Şancı normal bir dekoltesi bulunan bir elbisesi ile poz verirken eşi Alpaslan Öztürk’e yakalandı. Şancı o anların fotoğrafını paylaşıp yazdığı cümleyle herkesi güldürdü.

Ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk’ün eşi Ebru Şancı fotoğraf çekilirken kocası Öztürk’e yakalandı. Öztürk eşinin dekoltesinden rahatsız olup müdahalede bulundu. O anları Şancı paylaşıp “RTÜK genel müdürü” diye yazdı. Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk’ün pozlarına beğeni yağdı.

38 yaşındaki eski manken Ebru Şancı ile futbolcu 28 yaşındaki Alpaslan Öztürk 2015 yılında evlenmişti. Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunan çift sosyal medyadan yaptıkları komik paylaşımlarla herkesi eğlendirmeye devam ediyor.

Ebru Şancı geçtiğimiz açıklamasıyla gündem olmuştu. Şancı, Burak Özçivit’in 2019 yılında Kuveyt’te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili “Ben de kocamı yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabi ama yemeğe yollarım.” demişti.