Almayan bin pişman! Roborock S5 Max Vacuum süpürge için dev indirim geldi!

Gelişen teknoloji ile birlikte artık evlerde elektrikli süpürgeler yerine robot süpürgeler kullanılmaya başlandı. Robot süpürgeler diğer süpürgelere göre hem daha kullanışlı hem de daha sağlıklı temizlik imkanı vermektedir. Durum böyle olunca robot süpürgelere olan talep her geçen gün artmaktadır. Günümüzde çok sayıda robot süpürge modeli bulunmaktadır. Ancak bu modeller arasında en çok tercih edilen ve en çok satılan model Roborock S5 Max Vacuum modelidir. Markanın geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamaya göre modellerde indirim yapıldı. Yapılan indirimler ise genel olarak yüzde 30 civarlarında. Haberi alan birçok ev hanımı bu modele sahip olmak için bayilere akın etti. Bu indirimin ne kadar süreceği de merak edilen konular arsında yer alıyor.

Roborock Süpürge Fiyatları

Robot süpürgeler yeni nesil teknoloji ile tasarlanmış ev aletleridir. Bu nedenle elektrikli veya sulu süpürgelere göre fiyatları daha pahalı olmaktadır. Bu nedenle çoğu ev hanımı bu modellere sahip olamamaktadır. Ancak yapılan indirimler sonucu robot süpürgelerin fiyatları neredeyse elektrikli süpürgeler ile aynı fiyatlara denk geldi. Yapılan açıklamaya göre indirimler yaz boyu devam edecek. Ancak indirim kampanyasının bitiş tarihi ile ilgili henüz net bir tarih verilmedi. Bu süpürge modellerine sahip olmak isteyen kişilerin hızlı davranmaları tavsiye edilmektedir. Bu özelliklere sahip süpürgeler arasında en uygun fiyat seçeneklerinin sunulması sebebiyle Roborock S5 Max Vacuum’un çok sayıda satılacağı düşünülüyor.

Roborock S5 Max Vacuum Süpürge Özellikleri

Bu model robot süpürgenin en önemli özellikleri sessiz çalışmalardır. Genel alarak modelin çalışma sesi 60 dB seviyelerindedir. Öte yandan çalışma gücü 60 Watt’tır. Modelde 0,5 Litrelik toz toplama haznesi bulunmaktadır. Ayrıca evcil hayvan besleyen kişiler düşünülerek özel toz alıcı fırçalar ile dizayn edilmiştir. Modelin toplam çalışma süresi ise 180 dakika olup şarj olma süresi 360 dakikadır. Son olarak ise ürünün yüksekliği 15 cm olup genişliği 35 cm’dir. Bu ve markanın diğer tüm modelleri garanti kapsamında ki ürünlerdir. Ürünlerin garanti süreleri ise 2 yıldır.