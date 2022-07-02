Alişan’ın eski eşi Buse Varol’dan kötü haber geldi! Alişan anında hastaneye koştu

Alişan anında hastaneye koştu… Alişan’ın eski eşi Buse Varol’dan kötü haber geldi! Alişan ve eski eşi son zamanlarda yine gündeme gelmeye başladı. Özellikle Alişan’ın eski eşi Buse Varol hastanelik oldu. Bu durum hemen haber oldu. Bu arada Alişan’ın bu haber sonrasında hemen hastaneye koştuğu bilgisine ulaşıldı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça isimlerini duyuran çift Alişan ve Buse Varol, evliliğinde yaşadıkları sıkıntılarla gündeme gelmişlerdi. Boşanacakları konuşulan ünlü çift ise sık sık beraber verdikleri pozlarla bu durumu yalanladı. Kardeşini kaybeden Alişan’ın evliliği de krize girmiş ve çok zor günler geçirmişti ancak Alişan ile eşi Buse Varol son zamanlardaki evlilik krizini aşmıştı.

Alişan’ın Ailesini İhmal Ettiğini Söylemişti…

Ailesi ve eşi arasında kalan Alişan, zor günler yaşamıştı. Eşinin, ailesiyle ilgilenmesi konusunda kendisini uyarmasıyla sorunların daha da büyüdüğü öğrenilmişti. 41 yaşında vefat eden kardeşinden sonra yeğenleriyle zaman geçirmeyi ihmal etmeyen Alişan için kendi ailesini ihmal ettiği yönünde konuşmalar yaptığı için aralarının bozulduğu iddia edildi.

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Buse Varol geçen haftalarda da uçakta verdiği poz ile olay olmuştu. Uçakta fotoğraf paylaşan ancak nereye gittiğini söylemeyen Buse Varol, işle ilgili bir seyahat mi olduğu konusunda da bir açıklama yapmadı. Buse Varol’un sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla hastaneye gittiği ancak sağlık sorununun ne olduğunu hakkında yazmadığı görüldü. Alişan ve Buse Varol çifti sık sık paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Hastalığı Hakkında Bilgi Vermedi

Birçok sosyal medya takipçisi Buse Varol’un sağlığıyla ilgili iyi niyetle bulunurken, sağlık sorununun ne olduğu merak konusu oldu. Takipçileri tarafından çok sevilen Buse Varol’a geçmiş olsun mesajları yağdı. Alişan eşinin sağlık sorunuyla ilgili hastaneye koştu ancak bir açıklama henüz yapılmadı. Herkes tarafından merak konusu oldu.

Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş ve Buse Varol arasında tartışmalar alevlenmiş ve sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarmışlardı. Takipçileriyle ekranlara geri döneceğini paylaşan Buse Varol’un dizi setlerine geri döneceğini duyurmuştu. Daha önce birçok dizide oyunculuk yapan Varol, aynı zamanda modellik de yapmıştır.