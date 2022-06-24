Alina Boz’dan Yeni Çıkış

Alina Boz ilk rol aldığı dizilerden beri dikkat çeken bir isim. Genç yaşta özel hayatını gizli yaşaması, mütevazı ve saygın duruşu sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan genç oyuncunun performansı da gittikçe gelişiyor. Her projesinde isminden söz ettiren Alina Boz en son Maraşlı dizisinde başrol oynamıştı. Başarılı bir reyting yakalayan dizi çok uzun sezonlar devam etmese de damaklarda güzel bir tat bırakmıştı. Bu projenin ardından Alina Boz da bir süre tatil yaptı ve dinlenmeye çekildi. Şimdi de hayranları yeni bir projesi olup olmadığını merak ediyor.

Alina Boz Disney Plus’ta Olacak mı?

Alina Boz’un yeni bir projesi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak etkileyici bir lansmanla açılış yapan Walt Disney’in dijital platformu Disney Plus açılışında kendisini de görmüştük. Hatta o gece giydiği kıyafetle Alina Boz çok konuşulan isimlerden birisiydi. Böylece kendisinin yeni sezonda yani Disney Plus’ın ilk sezonunda burada bir projede yer alacağına kesin gözüyle bakıldı. Ancak Disney Plus bütün projeleri ile ilgili bir gizlilik kararı aldırıyor. Yani oyunculara yer aldıkları projeler hakkında kesinlikle bir açıklama yaptırmıyor. Sözleşmelerinde bu madde yer alan oyuncular da yeni projeleri hakkında bir açıklama yapmaktan çekiniyor. Bunu en son Demet Özdemir röportajında görmüştük. Bu yüzden de Alina Boz’un yeni projesinin ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Sempatik ve Güzel

Alina Boz son dönemin en hızlı çıkış yapan genç oyuncularından birisi. Çok sempatik ve samimi röportajlar veren oyuncunun bu hali de ayrıca dikkat çekiyor ve beğeniliyor. Anne tarafından Rus olan oyuncunun hem fiziği hem de yüzü de çok beğeniliyor. Yer aldığı her açılışta gençliği ve güzelliği ile dikkat çeken Boz yeni dönemin en çok beğenilen genç oyuncularından bir tanesi. Kendisini ilk kez Nurgül Yeşilçay ve Erkan Petekkaya’ nın başrol oynadığı Paramparça dizisinde Hazal olarak izlemiş ve beğenmiştik. Ardından ise Elimi Bırakma dizisinde başrol oynamıştı. Son olarak hatırlarda iz bırakan dizisi ise Maraşlı dizisiydi. Bu dizideki Mahur rolü ile de takdir toplamıştı.

Hangi Dizide Rol Alacak?

Disney Plus’ın dizileri gizlilik kararı dışında henüz hazırlık aşamasında olduğu için de bilinmiyor. Hızlı bir giriş yapan ve bütün dijital platform dünyasını sarsacak olan Disney Plus’la anlaşma yapan Tr oyuncuların kim olduğu büyük oranda belli oldu. Ancak içlerinden bazı projeler çekimlere başladı. Bazıları ise henüz çekimlere başlamadığı gibi netleşmedi de. Alina Boz’un projesinin netleşip netleşmedi ise henüz belli değil. Bu dönem yapımcılar ve senaristler için oldukça yoğun bir dönem. Dijital platformların dizi dünyasına yaptığı hızlı girişle birlikte sürekli yeni ve orijinal dizi projelerinden haberdar oluyoruz. Alina Boz’un da nasıl bir projede yer alacağı çok merak ediliyor.

Netleşme Henüz Yok

Alina Boz’un henüz hangi dizide yer alacağı, dizinin konusu, diğer oyuncuları ve ayrıntıları netleşmedi. Bu konuda henüz yeterince bilgi sahibi değiliz. Hayranları gibi biz de genç oyuncuya yakışan ve kendisini gösterebileceği bir rolde oynaması için iyi şanslar dileriz. Disney Plus yayın tarihi olan 14 Temmuz’dan önce oldukça hummalı ve yoğun bir çalışma içerisinde. Bakalım bu hummalı çalışmalar tamamlanınca Alina Boz’un şansına nasıl bir proje düşecek. Hem konuları hem de cast ekibi ile çok etkileyici tanıtımları yapılmaya başlanan Disney Plus projelerinin hepsi ayrı birer merak konusu haline geldi. Bu kanalla anlaşan bütün oyuncular da heyecanlı bir bekleyiş içerisinde.