Aleyna Tilki’den Dikkat Çeken Yeni Bir Paylaşım Daha Geldi! Aleyna Tilki Bikini ile Arabada

Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki, gündemde kalmak için elinden geleni yapıyor. Pop müziğin yeni gözdelerinden biri olan Aleyna Tilki skandal pozlarına bir yenisini daha ekledi. Arabasının içinde bikini ile poz veren ünlü popçu, bu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Arabada bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan genç popçunun bu fotoğrafı hayranları tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Sadece Mesleğiyle Değil Verdiği Pozlarla da Gündemde Kalıyor

İlk kez Yetenek Sizsiniz programı ile ekranlara çıkan ünlü şarkıcı sürekli gündemde kaldıkça hayatı ile ilgili detaylarda büyük merak uyandırıyor. Konyalı bir babanın ve Trabzonlu bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Aleyna Tilki 2016 yılına damga vuran isimlerden biridir. 2016 yılının Ağustos ayında çıkan Cevapsız Çınlama ile büyük bir çıkış yapan ünlü popçu başarısını her geçen gün katlamaya devam ediyor. Sadece mesleği ile ilgili değil verdiği pozlar ve ilginç fotoğrafları ile de gündemdeki yerini her daim koruyan Aleyna Tilki her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Aleyna Tilki’den İç Çamaşırlı Pozlar

Pozları, paylaşım ve açıklamaları ile hiçbir zaman gündemden düşmeyen Aleyna Tilki İngilizce bir şarkısının klibi için seçtiği giysilerle ortalığı karıştırmıştı. Sahnelerin bazılarında sadece iç çamaşırı ile kamera karşısına geçen genç popçu vücudunu sergileyerek verdiği pozları ile de adından bahsettiriyor. Farklı açıklamaları ile de olay yaratan ünlü popçunun çoğu zaman insanların zekâ seviyesini sorguladığı biliniyor. Ünlü popçu ilişkiler konusunda ‘’ sadece bir kişi ile hayatını sonuna kadar geçirmen için zekâ seviyenin düşük olması lazım’’ gibi sözleri ile tek eşlilik konusunda ilginç bir yargıda bulunmuştu. Aleyna Tilki’nin oldukça büyük tepki toplayan bu sözlerini pek çok kesim, henüz Aleyna Tilki’nin çok genç olmasına bağladı.

Sonsuzluk Aşırı Saçma Bir Baskı

İlişkilere olan bakış açısı ile büyük tepki toplayan genç popçu Aleyna Tilki, yine aynı konuyla ilgili bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Sadakatin sadece bir kişi ile tüm ömrü geçirmek anlamına gelmediğini söyleyen 22 yaşındaki ünlü pop yıldızı, ‘’benim bütün ilişkilerim en az 2 yıl sürdü. Ben dünyanın en sadık insanıydım ama her erkeğin hayatımda bir süresi var yani, sonsuzluk aşırı saçma bir baskı ‘’ sözleriyle konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Beni Zorlamayın

Verdiği pozlar, şarkılarında kullandığı sözler ve en çokta yayınladığı mesajlarla her daim gündemde kalmayı başaran ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki, olay yaratan bir paylaşımla daha gündeme geldi. Çocukken kendisine yapılan olumsuz eyler olduğunu ifade eden genç pop yıldızı, eğer çocukken kendisine yapılanları söylerse en az on kişinin hapse gireceğini iletti. Bu mesajını ise ‘’Beni zorlamayın ya!’’ diyerek sonlandırdı. Aleyna Tilki’nin bu sözleri karşısında Işın Karaca ‘’sakın susma’’ diyerek ünlü popçuya destek oldu.

Işın Karaca’dan Aleyna Tilki paylaşımı

Ünlü şarkıcılardan biri olan Işın Karaca daha Aleyna Tilki’nin utanç verici olduğunu ‘’içim çekiliyor’’ diyerek ifade etmişti. Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki’ye bir hayli ağır ifadeler kullanan Işın Karaca’ya Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den naif bir cevap geldi. Konu ile ilgili hiç bir şey söylemek istemediğini belirten Öztel, sadece o da bir anne bunu belirtmek istiyorum diyerek sözlerini sonlandırdı. Yoğun eleştiriye maruz kalan Aleyna Tilki ile ilgili gündemler asla sona ermiyor.