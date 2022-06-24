Aleyna Tilki Yürekleri Hoplattı! Arabada Bikini Giydi Tartışma Yarattı!

Genç popçu Aleyna Tilki yine yapacağını yaptı!

Şu sıralar sosyal medyada yazdıkları ile gündem olan genç popçu Aleyna Tilki Instagram paylaşımı ile yürekleri hoplattı.

Güzelliği ile kendisine hayran bırakan Aleyna Tilki yaptığı cesur paylaşımlarından geri adım atmıyor! Aleyna Tilki son paylaşımı ile yeniden tartışmaları alevlendirdi!

Aleyna Tilki arabada yaptığı paylaşımda seksi bikinileri ile paylaşım yaptı. Aleyna Tilki’nin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken tartışmaları da beraberinde getirdi.

ALEYNA’DAN YÜREKLERİ HOPLATAN POZ!

Bugüne kadar her zaman cesur konuşmalar ve paylaşımlar yapan Aleyna Tilki son paylaşımı ile yeniden gündemde.

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yine cesur bir paylaşım yaptı. Tilki arabasında seksi bikinileri ile bir fotoğraf karesi paylaştı.

Aleyna’nın bu paylaşımına “Bu yaşta şu paylaşımlar yakışıyor mu?” yorumları yapılırken “Her zamanki gibi harikasın” yorumları ile destekler de vardı.