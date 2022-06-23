Alev alev yanıyor! Aylık getirisi 16.000 TL oldu! Bankada parası olanlara 32 günlük vadeli mevduat piyangosu… Türkiye’nin önde gelen bankalarından TEB, Marifetli Hesap ile birikimlerini cazip oranlara sahip hesaplarda değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. CEPTETEB Marifetli Hesap kapsamında, günlük vadeli olarak çalışan hesap, anapara ve faizin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Üstelik hesap işletim ücreti de alınmadan işlemlere olanak tanımaktadır. TL para transferleri de ücretsiz olarak Marifetli Hesap kapsamında ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Ayrıca bu hesaba parasını koyanlara 60 gün boyunca yüksek hoş geldin faizi de veriliyor.

TEB Marifetli Hesap Faiz Oranı

TEB hoş geldin faizi ile birikimlerini Marifetli Hesap kapsamında değerlendirmek isteyen vatandaşlara en uygun oranları sunuyor. %19,50 faiz oranları ile TL Marifetli Hesap açan müşterilere 60 gün boyunca avantajlı hoş geldin faizi sunulmaktadır. Marifetli Döviz cinsi hesaplarda ise hoş geldin faizi 30 gün boyunca verilmektedir.

Marifetli Hesap ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere yüksek faiz oranlarının yanı sıra birçok farklı bankacılık ürün ve hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanma fırsatları sunulmaktadır.

32 Günlük Mevduat Faizi Hesaplama Nasıl Yapılır?

En yüksek vadeli mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere için CEPTETEB Marifetli Hesap fırsatları devam ediyor. Kenarda 1.100.000 TL birikimi olanlar için yapılan örnek hesaplamaya göre, 32 günlük vadede, %17,00 faiz oranları kapsamında net kazanç oranı 16.548,22 TL olarak belirlenmiştir. Paranızı güveli ve kolay bir şekilde 60 gün boyunca yüksek hoş geldin faizi ile değerlendirerek kazanç elde etmeye hemen başlayabilirsiniz.

CEPTETEB Marifetli Hesap Nedir?

TEB Marifetli Hesap ile birikimlerini özel faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere avantajlar sunuluyor. TL hesaplarında 60 gün boyunca hoş geldin faizi verilmektedir. Marifetli Hesap sıfır bakiyeli olarak da açılabilmektedir. Faiz geliri elde etmek için alt limit ise 2.000 TL olarak belirlenmiştir. Gecelik vadeli mevduatta birikimlerinizin her geçen gün artırılmasını sağlayabilirsiniz. Hızlı başvuru yöntemlerini kullanarak TEB’in avantajlarla dolu ve yüksek hoş geldin faiz oranlarına sahip Marifetli Hesap kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Editörün notu: Haberimizde yer alan faiz oranları TEB Bank’tan alınmıştır