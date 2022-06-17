Ala Tokel Sevgilisi Kim? Yiğit Poyraz Aldattı Mı? Ayrıldılar Mı?

Fenomen Ala Tokel bir süredir Yiğit Poyraz ile birliktelik yaşıyordu! Ala Tokel son postu ile kafaları karıştırdı!

Influencer Ala Tokel sosyal medya platformu YouTube’da çektiği makyaj videoları ile ünlenmişti. Ala Tokel bir süredir yeni sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşkı bulmuştu.

Ala Tokel ile Yiğit Poyraz ayrıldı mı? Ala Tokel aldatıldı mı? Ala Tokel neden ağladı? Yiğit Poyraz sevgilisi Ala Tokel’i aldattı mı?

Ala Tokel Twitter hesabından bir hesabın yazdığı “Aldatmanın karması aldatılmaktır. Düşmanlığın karması düşmanlıktır. Birini ağlatmanın karması ağlatılmaktır. Peşin hükmün karması peşin hüküm giymektir örneğin. Her şey aynalanarak tezahür eder. Ya yarın ya 10 yıl sonra. Ya bu yaşamda ya bir sonrakinde. Ama kaçış mümkün değildir” tweeti alıntıladı ve ağladığı anları paylaştı.

Ala Tokel aldatıldığını ima ettiği bir tweeti alıntıladığı ağlarken bir fotoğrafını koyup “Kimin karması bu? Bu benim karmam” diye yazdı.

Tokel kısa süre sonra paylaşımını sildi.

Tokel’in bu tweeti sevgilsi ile ayrıldı mı sorusunu akıllara getirdiyse de Tokel’in mizahi bir paylaşım yaptığı düşünülüyor.