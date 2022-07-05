Akrabalık insanların kan bağı ile sahip olduğu birlikteliktir. İnsanları kan bağından aynı çatı altına toplayan akrabalık kendi içerisinde gruplara ayrılmaktadır. Guruplara ayrılmasının sebebi pek çok yerde karşımıza çıkar. Kamu kurumlarına girişlerde sicil sorgulamalarında ve pek çok yerde karşılaştığımız akrabalık bağlarına birlikte bakalım. İşte bu konuya dair merak edilen ayrıntıların tamamı haberimizde yer almaktadır. Peki Akrabalık dereceleri 1, 2 ve 3. dereceden akraba nedir?

Derece olarak ifade edilen terim aslında yakınlık bildirisidir. Kendinizi düşündüğünüz zaman anne baba ve çocuklarınız birinci dereceden akrabanız olur. Bu doğrultuda en yakın olunan kişiden kronolojik bir sıralama ile devam eder. Birinci dereceden akrabalık küçük bir kitleyi kapsar anne-baba ve çocukların oluşturduğu çekirdek ailenin birinci derece akrabalığa sahip olduğu söylenebilir. Peki, ikinci dereceden akrabalık nedir? İşte merak edilen ayrıntılar!

İkinci Dereceden Akrabalık Nedir?İkinci derece akrabalar kanunda ve sosyal hayatta tek bir düzende değerlendirilir. Kişinin kardeşleri, büyük baba ve büyük annesi ikinci dereceden akrabalıkları kapsar. Kan bağının verdiği ikinci derece akrabalık türünde de yakınlık durumu gözetilir. Özellikle hastalık durumlarında organ bağışı yapılabilmesi için bu derecelendirme sistemi kullanılır. Böylece ikinci dereceden akrabalık bağı kavramı son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Kişinin akrabalık derecesinin rakamı düştükçe nakil yapılacak organın uyum gösterme olasılığı artmaktadır. İkinci dereceden akrabalıklarda diğer bir hususta miras paylaşımındaki hukuki temelleri oluşturur. Kişinin miras paylaşımda kullanılan akraba yakınlık sistemi ile adalet sağlanır. Bu durumda hayatın bir çok yerinde kullanılan akrabalık seviyelerini iyi bilmemiz gerekir.

Üçüncü Dereceden Akrabalık Nedir?

Üçüncü derece akrabalıkta yine kan bağı ile tek bir çatıda toplanan bütünü ifade etmektedir. Diğerlerine göre daha uzakta olan akrabalık derecesinde doğrudan akrabalık söz konusudur. Çünkü birinci dereceden aynı kuşak tarafından gelen akrabalardır. Üçüncü derece akrabalar; Yeğenler, amca, hala, teyze ve dayıdır.

Üçüncü dereceden akrabalıklar görüldüğü üzere birinci derece ile doğrudan bağlantılıdır. Örneğin dayı annemizin kardeşi olduğundan bu yakınlık bağlantısını sağlamaktadır. Resmiyette geçen hısımlık ilişkileri olmasa da tüm kurumlarda akraba yakınlığını ifade etmek için bu dereceler kullanılmaktadır.