Akıl Sağlığını Kaybeden Model Niece Waidhofer İntihar Etti!

Bir süredir yaşadığı akıl sağlığıyla ilgili problemler nedeniyle evinde tedavi gören model Niece Waidhofer intihar etti!

31 yaşındaki model ve instagram fenomeni Niece Waidhofer evinde ölü bulundu.

31 yaşındaki genç modelin ölüm haberini ailesi duyurdu.

Niece Waidhofer’in bir süredir akıl sağlığı problemleriyle mücadele ettiği belirtildi.

Bu nedenle evinde sürekli olarak kontrol edilen genç modelin cesedi Teksas Polisi kontrol sırasında bulduğu açıklandı. Modelin ailesi “Ne yazık ki Niece, zihinsel sorunlarını aşamayarak canına kıydı” açıklamasında bulundu.

Niece’in ailesi “Niece’te Bağış” adı altında bir yardım organizasyonu yapacaklarını ve kızlarının adını yaşatacaklarını duyurdu.