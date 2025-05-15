Akdağmadeni’ne 125 Yeni TOKİ Konutu Geliyor: İhale Tarihi Belli Oldu

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçeye yapılacak 125 sosyal konutun ihale tarihini duyurdu. TOKİ tarafından inşa edilecek konutlar için kura çekimi tamamlanmıştı, şimdi sıra temellerin atılmasında.

İlçe Merkezine Sosyal Konut Müjdesi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde sosyal konut heyecanı yaşanıyor. Türkiye genelinde yürütülen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak 125 adet TOKİ konutu için ihale süreci başlıyor.

İhalenin, 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirileceği açıklandı. Konutlar, daha önce kura çekimiyle belirlenen hak sahiplerine teslim edilecek.

Başkan Yalçın’dan Teşekkür ve Hayırlı Olsun Mesajı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz’a ve Yozgat Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Kurada ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.”

Sosyal Konutlarla İlçeye Yeni Bir Soluk;

İhaleyle birlikte inşaat sürecinin hızla başlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında hem ilçe merkezinin konut ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak hem de Akdağmadeni’nde yaşam kalitesine katkı sunan modern bir yerleşim alanı hayata geçirilecek.

Sosyal konutlar, özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

İhale Süreci Takipte: Gözler 11 Haziran’da

11 Haziran’da yapılacak ihale sonrası yüklenici firma belli olacak. Ardından kazanan firma, inşa sürecine başlayarak projenin ilk kazmasını vuracak. Belediye, sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.