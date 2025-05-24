Akdağmadeni Orman Fidanlığı’ndan Yeşil Vatan’a dev katkı: 1,5 milyon fidan hedefi!

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren Orman Fidanlığı, 2025 yılında 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturarak çevreye, ekonomiye ve geleceğe nefes olmayı sürdürüyor.

Yozgat’ta doğa seferberliği: Akdağmadeni, Türkiye’nin yeşil hedeflerine öncülük ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülen yeşillendirme çalışmaları, Akdağmadeni’nde somut bir başarıya dönüşüyor. Yozgat’ın yeşil hafızası haline gelen Akdağmadeni Orman Fidanlığı, 30 hektarlık üretim alanıyla yalnızca ağaç üretmiyor, aynı zamanda bölgenin çevresel ve ekonomik geleceğine yatırım yapıyor.

2025 hedefi ise oldukça iddialı: Tam 1,5 milyon fidan, Yozgat topraklarına hayat verecek.

Fidanlar sadece toprakla değil, gelecekle buluşuyor

Orman Genel Müdürlüğü’nün desteklediği çalışmalar kapsamında yetiştirilen fidanlar; erozyonla mücadele, toprak sağlığının korunması, biyoçeşitliliğin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol üstleniyor.

Akdağmadeni Orman Fidanlığı yetkilileri, her bir fidanı “geleceğe dikilen umut” olarak tanımlarken, bu çalışmaların uzun vadede toplumun çevre bilinciyle hareket etmesini de sağladığını belirtiyor.

Ekonomi ve doğa birlikte kazanıyor

Fidan üretimi sadece çevreyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda yerel istihdam ve ekonomik canlılık açısından da önemli katkılar sunuyor. Fidanlıkta çalışan işçiler, teknik personeller ve taşeron ekipler bölge halkına yeni iş imkanları sağlarken, fidan dikimi sonrası gelişen ormancılık faaliyetleri de bölgesel kalkınmayı tetikliyor.

Ayrıca artan yeşil alanlar sayesinde Akdağmadeni, doğa turizmi ve rekreasyon açısından da cazibe merkezi haline geliyor.

Sadece bir fidan değil, bir sorumluluk

“Her fidan, yarınlara bırakılan bir mirastır” anlayışıyla hareket eden Akdağmadeni Orman Fidanlığı, Yeşil Vatan hedefi doğrultusunda kamu kurumlarıyla da koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan 1,5 milyon fidan dikimi, çevreye duyarlılığın toplumsal ölçekte yaygınlaşmasına da öncülük edecek.