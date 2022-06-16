Akbanktan Yeni Bir Haber Daha! 1200 TL Kazanabilirsiniz

Ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz. Son dönemlerde hem tüketici kredileri konusunda hem de bankacılık kampanyaları söz konusu olduğunda Akbank ismini hiç duymadığımız kadar fazla duyuyoruz. Özellikle emeklilere yapılacak ödemelerle ilgili kampanyalarda Akbank’ın son derece başarılı bir grafik çizdiğini de belirtmek gerekiyor. Peki ama Akbank’ın son duyurusunda ne var?

Sadece Akbank Kartı Olanlar Dahil Olabilecek

Bu yeni kampanya kapsamında Akbank kart sahiplerinin son derece kolay bir şekilde 1200 TL’ye kadar kazanması mümkün olacak. Buna göre ilk kez Akbanklı olacak kişilerin özel ve dijital olarak kullanabilecekleri her internet alışverişine %2 chip para kazanma imkanı doğacak. Buna göre toplamda 1200 TL ye kadar chip – para kazanma imkanınız olacak!

Daha detaylı ve örnekli bir şekilde açıklamamız gerekirse şunları belirtebiliriz:

Aylık 100 TL’ye kadar kazanma imkanı sunuyor. Bunu internet üzerinden yaptığınız her alışverişin %2’si olacak şekilde veriyor. Başka bir deyiş ile aylık düzenli olarak internet üzerinden 5000 TL’lik alışveriş yapmanız yeterli olacaktır. Bu sayede alışveriş yaparak chip – para kazanmanız mümkün olmaktadır.

Kısaca bu kampanyayı şu şekilde örneklendirmek mümkün olur. Aylık düzenli olarak internet üzerinden alışveriş yaptığınızı varsayalım. Akbank her 5.000 TL’lik internet alışverişinize %2 oranında chip para vererek yaklaşık olarak 100 TL’sini size hediye ediyor.

Kampanya haziran 2022 den başlayarak 12 ay boyunca devam ediyor. Her ay %2 şeklinde internet harcamalarınızdan kazanarak 1200 TL’ye varan chip para avantajına ulaşabiliyorsunuz.

Kampanyaya Son Katılım Tarihi Nedir?

Bu kampanyaya son katılım tarihi olarak 30 haziran 2022 tarihi işaretlenmiş. Buna bağlı olarak bu tarihten itibaren başlayarak siz de ekstre döneminiz içerisinde alışveriş yaparak hızlı bir şekilde chip para kazanmaya başlayabilirsiniz. Burada iki soru ön plana çıkmaktadır. Hiç şüphesiz sorulan ilk soru kampanyanın tam olarak geçerlilik tarihi nedir? Sorusudur.

Bu kampanya için 1 Temmuz 2021 ile 30 Haziran 2022 aralığı belirlenmiştir. Yani şu an için Akbank’lı olup Akbank kart ile internet alışverişi yapmaya başlarsanız 5.000 TL’ye kadar yaptığınız her aylık alışverişinizin %2’si geri iade edilecektir.

Bu konu ön plana çıktığında başka bir soru daha akıllara gelmektedir ki o da, eğer 5.000 TL altında alışveriş yaparsam ne olur? Olarak ön plana çıkar. Ne kadar alışveriş yaptığınıza bakılmaksızın 5.000 TL altında kalan her rakamın %2’si kadar chip para verilmektedir. Eğer ki bir ay içerisinde yine 5.000 TL üzerinde alışveriş yaparsanız da bu sefer yine %2’sine bakılmaksızın en fazla 100 TL ödeme yapılacaktır.

Son Tarih Nedir?

Kampanya eğer sizin ekstre aralığınızın sonrasında kalacak bir tarihte biterse başka bir deyiş ile son dönem 30 hazirandan sonraya kalıyorsa bu sefer de 5.000 TL’ye varan harcamanızı daha önceki bir tarihte yapmanız sizin açınızdan daha faydalı olacaktır.

Kampanyaya Nasıl Başvurulur

Bu kampanyaya başvurmak için öncelikle Akbank Mobil kanalından Akbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Sonrasında Akbank kart başvurusunda bulunmanız gerekir. Bu kampanyada yararlanabilmek için sadece bireysel müşteri olma şartı bulunur. Aynı şekilde kurumsal müşterilerin bu kampanyadan yararlanamayacaklarının da altını çizmemiz gerekmektedir.

Tüm bu seçeneklere bağlı olarak internetten sıklıkla alışveriş yapan kişiler bu kampanyada yararlanabilirler. Çünkü herhangi bir ön şart yada süre tanımı olmaksızın Akbank ilk kez Akbanklı olmanızın şerefine yaptığınız her alışverişin %2’sini size geri iade etmektedir. İadesi yapılan chip paraları da üye iş yerlerinde kullanabilirsiniz.