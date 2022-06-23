Akbank Kartı Olanlara Dikkat! Duyuru Yapıldı

Akbank kampanya açıklaması yaptı. Akbank’tan yapılan açıklamada, kart sahiplerine kampanya duyurusu yapıldı. Yapılan açıklamada etkinliğe katılanların kartlarına 75 TL verilecek. Dolayısıyla her saniye ve bundan sonraki her 300 TL ve üzeri, restoran, giyim ve e-alışverişte toplam 25 TL ve 75 TL (Akbank kartları ile internetten yapılan alışverişler dahil) kazandıracaktır. Etkinliğe 30 Haziran’a kadar katılabilirsiniz.

Akbank etkinliğin detaylarını açıkladı. Katılmak için Cüzdan veya Akbank Mobil’den “Hemen Katıl” butonuna basabilir veya ilk alışverişinizden önce “GİYİM” yazıp 4566 yazıp gönderebilirsiniz.

Kampanyaya Katılma Koşulları

Kampanya 1-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Etkinlik kapsamında kişisel orijinal Akbank kartınız ile yapacağınız online alışverişler dahil 300 TL ve üzeri ikinci ve sonraki giyim, çiçek, kozmetik ve restoran alışverişleriniz toplamda 25 TL ve 75 TL’ye kadar eklenecektir.

İlk alışverişi yapmadan önce, asıl kart sahibinin Akbank’ta kayıtlı olan cep telefonu numarasına “GİYİM” yazıp 4566’ya mesaj atması ve ardından “Hemen Katıl” butonuna tıklayarak kampanyaya kaydolarak Cüzdan veya Akbank Mobil’den katılmaya başlaması gerekmektedir.

Etkinlik “Etkinlikleriniz” başlığı altında göründüğünde katılım garanti edilir. SMS ile katılım için, belirlenen kısa mesaj Akbank’ın sistemine ulaştıktan ve Akbank’ın kaydınızı yaptırdığınızı bildirmesinden sonra katılımın garanti altına alınmasını sağlayın. Akbank Mobil üzerinden katılım, Akbank’ın kaydınızı yaptırdığını size bildirdikten sonra katılmanıza olanak sağlar. Cüzdan, Akbank Mobil veya SMS’e kayıtlı olmayan kart sahiplerinin harcamaları faaliyet kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Kampanya müşteri bazlıdır. Kampanya süresince müşteriler 75 TL’ye kadar chip kazanabilirler. Bu kampanyadan sadece Açık Perakende Orijinal Akbank Kart sahipleri yararlanabilir. Bu kampanya diğer müşteriler için geçerli değildir. Axess, Wings, Free, Commercial ve Ek kartlarla yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir. Sadece aynı işyerinden aynı gün yapılan ilk işlem kampanyaya dahil edilecektir.

ATM işlemleri, nakit işlemleri, EFT/Havale havaleleri, cüzdan ve ön ödemeli kartlara yükleme, mail order, telefon talimatı, fon alım/satım, BES işlemleri, talimatlı ve talimatsız fatura ödemeleri, SGK/vergi ödemeleri ve chip alımları dahil değildir. Ödüller yüklendiğinde kart ve karta bağlı hesap açık olmalıdır, bu ödüller aktif bonuslardır. İptal ve iade işlemlerinde kazanılan bonus tutarları iade edilecektir.

Akbank Yeni Müşterilere 500 TL Veriyor!

Akbank, yeni müşterilere 500 TL’lik fiş dağıtmanın yanı sıra, müşteri olmaya davet edenlere de 1000 TL’lik fiş veriyor. Tek yapmanız gereken Akbank cep telefonunuza giderek Discovery menüsünden davet linkini paylaşmak. Davetiye kodu, paylaştığınız kişiye gönderilecektir. Bu kod ile yeni müşteriler Akbank Mobil üzerinden başvuru yapacaktır. Şubeye gitmenize gerek yok, kimlik kartı başvurusu ile müşteri olabilirsiniz. Aramayı devredin ve işlemi sonlandırın.

Eşime davetiye kodu gönderdim, karta 500 liret yaptı ve 250 chip aldım. Yeni müşteri başına 250 TL olmak üzere toplam 1000 TL Chip Money kazanabileceksiniz.

Kampanyanın Detayları!

Davet Kazan programında; Akbank müşterisi (“Katılımcı Müşteri”) kendisine özel oluşturulan davet kodunu bir akrabası (“Davetiye Kodu Alıcısı”) ile paylaşıyorsa ve Davet Kodu alıcısı Akbank çalışanı ise, cips alacak. Akbank Mobil tarafından gönderilen davetiye kodu ile Akbank müşterilerini tanıyan kampanyadan yararlanabilecektir.

Katılımcı müşteriler, kodu davet eden kişi Akbank müşterisi olduktan hemen sonra toplamda 1.000 TL’ye varan fiş karşılığında 250 TL fiş kazanabilecektir. 1.000 TL chip kazandıktan sonra kodu kendisiyle paylaşan kişiler Akbank’tan oldukları için ek chip kazanamazlar. Katılan müşteriler, etkinlik davet kodunu istedikleri sayıda kişiyle paylaşabilir. Davet kodunun alıcısı, kodu 1 ay içinde kullanmalıdır.