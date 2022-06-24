Akaryakıtta ÖTV sıfırlanıyor 7-8 ve 9 TL liralık dev indirim geliyor… 2022 yılı itibari ile akaryakıta hiç olmadık şekilde zamlar yapıldı. Bu zamların nedeni ise Brent petrol fiyatlarının geçtiğimiz senelere oranla oldukça yüksek dolar kuruna ulaşmasıdır. Şu an için 26 TL barajını geçen akaryakıt araç sahiplerini oldukça olumsuz yönde etkiledi. 2022 yılının ilk 6 ayında benzine yaklaşık yüzde 200, motorine ise yüzde 190 oranında zam yapıldı. Bu zam oranları ise fiyatlarda yeni rekorların oluşmasına neden oldu. Bu durumda araç sahiplerinin kontak kapatmasına sebep oldu.

Çoğu kişi araçlarını elden çıkarmaya başladı bile. Ancak araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Akaryakıtta ÖTV indirimi yapılması planlandı. Eğer indirim yapılırsa 7 TL, 8 TL ve hatta 9 TL’lik indirimler yaşanacak. Akaryakıt ÖTV indirimli ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak ilerleyen günlerde konunun netlik kazanması ve cumhurbaşkanı tarafından müjdeli haberin verilmesi bekleniyor.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Ülkemizde en çok araç kullanımının olduğu şehir olan İstanbul’da akaryakıt fiyatları genel olarak şu şekildedir. Benzin fiyatları yaklaşık 29 TL iken Motorin 28 TL’ye yaklaştı. Öte yandan LPG fiyatları 12 TL civarlarında. Akaryakıt fiyatlarının günümüz koşullarında hemen her gün güncelleme yapılmaktadır.

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Başkent Ankara ise akaryakıt fiyatları genel olarak şu şekildedir. Benzin fiyatları 28 TL, mazot fiyatları 27 TL civarlarında. Son olarak ise LPG fiyatlarının litresi ise 13 TL olarak belirenmiş durumda. Yapılan son zamlardan sonra Ankara’da akaryakıt fiyatlarının da yükselişe geçtiği bilinmektedir.

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir şehrinde ki akaryakıt fiyatları şu şekildedir. Benzin fiyatı 28.5 TL, Mazot fiyatları ise 28 TL olarak belirlendi. Öte yandan LPG yani otogaz fiyatları 12.1 TL civarlarındadır. Bu ücretler sürekli olarak güncellendiğinden LPG fiyatları da artış göstermektedir.

Akaryakıtta ÖTV indirimi olması durumunda ise benzin fiyatları 19 TL ile 20 TL civarlarında olması tahmin edilmektedir. Mazot fiyatlarının ise indirim sonrası 18 TL ile 19 TL civarlarında olacaktır. Son olarak ise LPG fiyatları indirim sonrası 5 TL’ye kadar inebilir.