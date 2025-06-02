Akaryakıt Fiyatlarına indirim! Motorin ve LPG fiyatları düşüyor

Araç sahipleri dikkat! Haziran ayına girerken pompada tabelalar değişiyor: Motorin ve LPG’de ciddi indirim bekleniyor.

Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Edinilen bilgilere göre, motorin ve LPG kullanıcılarını sevindirecek indirimler bu hafta pompaya yansıyacak. Hem motorinde hem de otogazda düşüş öngörülüyor.

Brent Petrolün Seyri Fiyatları Etkiledi

Son günlerde küresel ekonomideki belirsizlikler, petrol fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Özellikle ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ve çelik-alüminyum vergilerinin yükseltilmesi, piyasalarda daralma beklentilerini artırdı.

Brent petrol fiyatı, geçen haftayı 62,6 dolardan kapatmasının ardından, yeni haftada 64 dolar seviyelerine tırmandı. Ancak uzmanlara göre ekonomik durgunluk sinyalleri, bu artışın kalıcı olmasını engelleyebilir. Türkiye’deki akaryakıt fiyatları da bu küresel tabloya paralel olarak yeniden güncelleniyor.

31 Mayıs’ta Motorine, 5 Haziran’da LPG’ye İndirim Geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre:

31 Mayıs Cuma günü, motorin litre fiyatında yaklaşık 1 TL’lik bir indirim pompaya yansıyacak.

5 Haziran Çarşamba günü ise LPG (otogaz) fiyatında 1,07 TL civarında bir düşüş bekleniyor.

Bu indirimlerle birlikte yaz öncesi araç sahipleri hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda biraz daha rahat nefes alabilecek.

Tabelalarda Düşüş Başlıyor

Akaryakıt tabelalarında önümüzdeki günlerde gözle görülür bir değişim yaşanacak. Özellikle yüksek kilometre yapan kullanıcılar ve ticari araç sahipleri için bu indirimlerin ekonomik anlamda önemli bir katkı sunması bekleniyor.