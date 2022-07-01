Aile Bakanlığı Kurban Bayramı için ödünç 5 bin TL ve 10 bin TL veriyor! Hemen başvuru yapan alıyor

Hemen başvuru yapan alıyor… Aile Bakanlığı Kurban Bayramı için ödünç 5 bin TL ve 10 bin TL veriyor! Aile bakanlığı Kurban Bayramı için vatandaşlara 5.000 TL ile 10.000 TL arasında ödünç para yardımı yapıyor. Pandemi süresi boyunca maddi zorluk yaşamış olan pek çok vatandaşımız aile, çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığının sağlamış olduğu fırsat desteklerinden yararlanabilecek bir nokta 5.000 veya 10.000 TL olmak üzere bakanlık iki şekilde başvuruların önünü açmıştır. Maddi destek ödemeleri ise bakanlığın belirlemiş olduğu ödeme planları çerçevesinde yapılacaktır. Böylece ödünç para alarak, nakit ihtiyacınıza hızlı bir şekilde çözüm bulabilirsiniz.

Ödünç Para Yardımı Başvurusu

Aile bir gün çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı üzerinden ödünç para yardımı başvurusu yapılabilir. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinde yer alan ödünç para yardımı başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak yararlanabiliyorsunuz. Başvurunuz incelendikten sonra yardım için hak kazandığınızda kısa süreler içerisinde belirlenen ödeme kanalları ile yardımlarınızı alabilirsiniz.

Başvuruyu yapıp ödünç para yardımından yararlandığınızda yapacak olduğunuz yeri ödemeleri bakanlığın belirlemiş olduğu ödeme planları çerçevesinde yapacaksınız. Ödemeleri alacak olan kişilere işletme bedeli ya da faiz gibi ekstra masraflar çıkarılmayacaktır. Kişiler sadece almış oldukları anaparaları geri ödeyeceklerdir.

Ödünç Para Yardımı Başvuru Şartları

Başvuru yapacak olan kişilerin herhangi bir bakanlığa ya da bankaya borcu bulunmaması gerekiyor. Başvuruda bulunacak olan kişinin çalışma arkadaşlarından en az iki kişiyi kefil olarak göstermesi gerekmektedir. Ayrıca bakanlık tarafından verilen ödünç para yardımından daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir. Göre ödeme tablosunda belirtilmiş olan taksitlendirme çerçevesine uygun şekilde hareket ederek ödemelerini yapması gerekiyor. Vatandaşların almış oldukları ödünç para yardımı sayesinde ani ve anlık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amaçlanmıştır.

Başvuru esnasında ödünç para başvuru formunu yanlış ya da asılsız olarak dolduran kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru esnasında 5.000 ya da 10.000 TL için başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Hangi miktarda para için başvuru yaptığınız detayına dikkat ederek başvuruda bulmanız yararınıza olacaktır. Ödemeler ise size daha önceden belirtilecek olup geri ödeme tarihiniz hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmeniz mümkündür.