Ah Nerede Dizisi Sosyal Medyada Adeta Topa Tutuldu!

Ah Nerede dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi! Yeşilçam’ın efsane filmi Ah Nerede’den uyarlanan Ah Nerede dizisi seyirci ile buluştu.

Türk sinemasının unutulmaz romantik komedi filmlerinden başrollerini Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan’ın yer aldığı Ah Nerede filminden aynı isimle uyarlanan Ah Nerede dizisi seyirciyi kızdırdı.

Genç oyuncuların başrolünde yer aldığı dizinin Yeşilçam’ın Ah Nerede ise hiç alakası olmaması neden o zaman sorusunu sordurttu.

Romantik komedi yaz dizilerinde Yeşilçam devri denmiş ve Ah Nerde filminin uyarlanacağı haberleri ile yaza başlamıştık. Bu haber tabi önce pek hoş karşılanmadı. Ancak merak da uyandırdı. Nasıl uyarlanacak kim kimi oynayacak derken sonunda Ah Nerede dizisi görücüye çıktı.

Ah Nerede dizisi uyarlama dendi ama bu hiç uyarlanmamış ki?

Başrollerinde Nil Keser ve Oktay Çubuk gibi genç oyuncuların yer aldığı dizi Yeşilçam’ın Ah Nerede’siyle bir kaç sahne dışında hiç benzerlik göstermedi. O sahneleri de almak için uyarlama demeye gerek var mıydı diye sordurttu.

Ah Nerede dizisinin konusu da karakterleri de bambaşka şekilde işlenince seyirci bu seferde bundan rahatsız oldu.

Sosyal medyada Ah Nerede dizisi için sert eleştiriler yapıldı. Kullanıcıların kimisi “Bıraksaydınız da anılarımızdaki gibi kalsaydı” derken bazıları da “İyi de filmle de alakası yok neden Ah Nerede dendi buna” “Uyarlama tartışması dışında dizi gerçekten olmamış” yorumları yapılırken kimileri de “Ay orjinalinin zamanında olsaydık siz yine beğenmezdiniz romantik komedi düşmanları” yorumları yaptı.