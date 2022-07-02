Ah Nerede Dizisi Reytinglerde Kaçıncı Oldu? 1 Temmuz 2022 Reyting Sonuçları

Star TV’nin yeni dizisi Ah Nerede dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser’in yer aldığı Ah Nerede dizisi dün akşam başladı. Yeşilçam’ın efsane filmi Ah Nerede filminden uyarlanan yeni dizi ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

Başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun yer aldığı Ah Nerede filminden aynı adla uyarlanan Ah Nerede dizisi ekranlara geldi.

Dizinin filmle hiç bir alakası olmaması sosyal medya da tepki alırken dizinin ilk bölümü reytingleri merak edildi. Ah Nerede reyting sonuçları? Ah Nerede kaçıncı oldu? 1 Temmuz 2022 Cuma reyting sonuçları.

Ah Nerede dizisi dün akşam TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye’nin yenin sezonu ilk bölümüyle karşı karşıya geldi. Aynı zamanda TRT’nin Kasaba Doktoru dizisinin sezon finali de reyting savaşına dahil oldu. Peki kazanan kim oldu?

Star Tv’nin Ah Nerede dizisi ilk bölümüyle Total’de 6. olurken 2’li oranlar aldı. AB’de ise 10. sırada yer alabilirken 1’li oranlar alabildi.

TRT’nin Kasaba Doktoru dizisi ise Total’de 3. oldu ve 2’li oranlar aldı. AB’de ise ikinci sırada yer alırken 3.58 oranı aldı.

İşte 1 Temmuz 2022 reyting sonuçları;