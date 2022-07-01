Ah Nerede Dizisi Bomba Gibi Geliyor! Zehra ile Ferit’in Oyunu Başlıyor

Yaz dizileri arasında en beğenilenlerden biri olan Ah Nerede, eğlenceli ve izleyiciye keyif veren, yaz sezonuna damga vuran projelerden biri olarak geliyor. Ah Nerede dizisi aslında konusu bilinen dizilerden biridir. 1975 yılında Başrollerinde Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun yer aldığı Ah Nerede filmi, dönemin popüler filmlerinden biriydi.

İkilinin oyunculuk performansı ve filmin hikâyesi oldukça ilgi çekici olduğundan geçmişte beğeni ile izlenen film en beğenilenler arasında yer alıyor. Günümüzde de dizi olarak hayata geçirilmesi epey merak edilen konular arasında yer aldı.

Dönemin Kült Filmi Ah Nerede Dizi Oldu!

Star TV ekranlarının beklenen dizisi geldi. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun başrollerinde yer aldığı 70’li yılların popüler filmlerinden biri olan Ah Nerede filminin dizi versiyonu yayınlanmaya başlayacak. Dizi versiyonunda Oktay Çubuk ile Nil Keser’in yer aldığı proje şimdiden en çok konuşulan diziler arasına girmeyi başardı. Başrolü oldukları proje bir dönemin kült filmlerinden biri olduğundan genç başrol oyuncularından da dizi ile ilgili üstün performans sergilenmesi umuluyor. Hem Oktay Çubuk hem de Nil Keser için zorlu bir sınav niteliği taşıyan Ah Nerede projesi heyecanla bekleniyor.

Ne Zaman Yayınlanacak?

Henüz yayınlanmadan bile en çok konuşulan yaz dizileri arasında yer alan Ah Nerede dizisi 1 Temmuz Cuma akşamı ilk kez seyirci ile buluşacak. İlk bölümden itibaren komik ve eğlenceli sahneleri ile seyirciyi kendisine çekecek olan dizi de Oktay Çubuk ile Nil Keser Ferit ile Zehra karakterlerine hayat verecekler. Zehra ve Ferit’in oyunu sonrası yaşanacak olan olaylar seyircinin yüzünü güldürecek. Yaz sezonunun açık ara en dikkat çekici projelerinden biri olarak konuşulan Ah Nerede dizisinin izleyici oranının ne olacağı da büyük bir merak konusu.

Ah Nerede Dizisinin Konusu

Yaz sezonunun en dikkat çekici projelerinden biri olan Ah Nerede projesi, Türkiye’de en çok merak edilen diziler arasında yer alıyor. 70’li yıllarda film olarak seyirci ile buluşmuş olan proje artık dizi olarak ekran karşısındakilere sunulacak. Film versiyonunun büyük beğeni topladığı projenin dizi olarak nasıl olduğu ise oldukça merak ediliyor. 1975 yılında seyirci ile buluşan Ah Nerede filminde Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan gibi profesyonel oyuncuların yer aldığı düşünüldüğünde Ah Nerede projesinin yeni dizi versiyonundan beklentilerin oldukça yüksek. Ah Nerede filmini hiç seyretmemiş olanların ise en çok merak ettikleri konuların başında dizinin konusu ve hikâyesinin nasıl olduğu geliyor.

Ah Nerede Dizisi Karakterleri

Kardeşleri ile beraber İstanbul’a gelen zengin aile çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Ferit’in 3 genç kızla aynı anda birlikte olmasını konu alıyor. Filmde Ferit’in bu 3 kıza yakalanana kadar olan hikâyesini ve yakalanma süreci ve sonrası işleniyor. Dertsiz tasasız bir halde yaşayan ve Kazanova olarak değerlendirilen erkek niteliklerini barındıran Ferit 3 genç kızla aynı anda sevgilidir. Ve hayatı bunun üzerine kurulmuştur.

Ferit 3 genç kadına yakalandıktan sonra zorlu bir süreçten geçecektir. Genç kadınlar Ferit’in yaptıklarına karşılık ondan intikam alabilmek için Ferit’in bu oyununu bozarak Ferit’in babasına durumu anlatırlar. Ferit’in babasının durumu öğrenmesi ile birlikte onun için zor bir süreç başlar. Bu süre içerisinde Zehra ile tanışacak ve kendini bir aşk oyununun içerisinde bulacaktır. Merakla beklenen Ah Nerede dizisi 1 Temmuz Cuma akşamı ekranlarda olacak.