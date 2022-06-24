Acun Ilıcalı Yüzüne Ne Yaptırıyor? Çağla’nın Yanında Yaşlandı! Gençleşeyim Derken İyice Yaşlandı!

TV8 ve Exxen’in sahibi medyanın dahi çocuğu Acun Ilıcalı’ya nazar değdi! Acun Ilıcalı Çağla’nın yanında yaşlandı! Estetik faciası mı?

Acun Ilıcalı son dönemde yüzündeki değişimle dikkatlerden kaçmıyordu! Son olarak Survivor konseyinde yüzündeki şişlik ve yorgun ifadeyle korkutan Acun’un göz kapağı ameliyatı olduğu söylenmişti.

Ancak Acun’un yüzündeki değişim bitmiyor! Acun Ilıcalı’nın son hali yine estetik kurbanı oluyor yorumlarına neden oldu. Sosyal medyada kullanıcılar “Acun’un o kadar parası var ama gidip kendisine uyuz olan bir estetikçi bulmuş galiba” yorumları yaptı.

Bugüne kadar yanında hep genç kızları gördüğümüz Acun Ilıcalı’nın yaşlılık kompleksini girip estetiğe sardığı iddia edildi. Ancak hiç bir zaman yanındaki genç sevgililerine rağmen yaşlı durmayan Acun son zamanlarda yüzüne yaptırdıkları ile adeta çöktü!

KIZININ MEZUNİYETİNDE!

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde kızının mezuniyet törenine katılmış ve oradan yaptığı paylaşımlarda yüzündeki değişim pek dikkat çekmemişti.

ÇAĞLA’NIN YANINDA YAŞLANDI!

Ancak Acun’un geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla ile katıldığı bir düğünde ki karesi yüzüne ne yaptırmış sorusunu akıllara getirdi.

Acun’un daha önce de yüzüne botoks yaptırdığı iddia edilmişti. Ancak kimine göre ise sadece yorgunluk ve yaşlılıktan öyle görünüyor.