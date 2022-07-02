Acil paraya mı sıkıştınız hiç sorun değil! Vatandaşlar bu 2 bankanın ATM’lerine koşuyor, gece 3’te bile 7500 TL alabilirsiniz!

Vatandaşlar bu 2 bankanın ATM’lerine koşuyor, gece 3’te bile 7500 TL alabilirsiniz… Acil paraya mı sıkıştınız hiç sorun değil! İçinde bulunduğumuz şu dönemde araya sıkışmak oldukça doğaldır. İğneden, ipliğe her şeye zam yapılmış durumda. Asgari ücretinde artmasıyla bu zamların katlanacağı ifade ediliyor. Bu anlamda bankalar vatandaşların yardımına koşuyor. Nakit avans avantajları oldukça cazip durumda. Nakit avans için başvuru yapmanıza gerek olmuyor. Banka kartınıza tanımlanıyor ve istediğiniz zaman ATM’den gidip çekebiliyorsunuz. Bankalar bu sayede müşteri sayısını arttırıyor ve faiz de kazanıyor.

Akbank Axcess Kredi Kartı İle Nakit Avans Veriyor

Akbank Axcess sistemine sahip kredi kartı ile nakit avans ve taksitli nakit avans olmak üzere iki ayrı ürün sunuyor. Bu anlamda sıfır faizli olarak 7.500 TL’yi 6 ay taksitli olarak anında alabiliyorsunuz. Axcess kartta yıllık aidat ücreti de bulunmuyor.

Yapı Kredi World Kredi Kartı İle Nakit Avans Veriyor

Yapı Kredi, World kart sistemine sahip kredi kartı ürününü müşterilerine veriyor. Ürünün banka kartı ve kredi kartı olmak üzere iki ayrı türü bulunuyor. Bazı banka kartlarının da Nakit avans limiti bulunuyor. İhtiyaç olduğunda bankanın mobil, şubesi, internet şubesi, ATM’ler ve çağrı merkezi aracılığıyla hemen nakit avansınızı anında alıyorsunuz. Yapı Kredi, World kart ile sıfır faizli olarak 5 bin TL alabilirsiniz. Geri ödemesi ise 12 ay oluyor.