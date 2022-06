Açıklama Bakanlıktan Şimdi Geldi: Hesaplara 1298 TL Yatırılıyor!

Son günlerde herkesin merak ettiği ve beklediği destek ödemleri hakkında önemli bir ilerleme yaşandı. Ay içerisinde sorgulanan bütün ödemelerin sorunsuz bir şekilde hesaplara geçtiği bilgisi verildi. Devlet, hak sahibi kişilere yaşlılık ve malullük aylığı adı altında 1.298 TL ye kadar ödemlerde bulundu. Ödemelerin IBAN numarasına veya IBAN bulunmayan kişilerin PTT aracılığı ile ATM’lerden banka şubelerinden paralarını alabileceği söyleniyor.

Mayıs Yardımları Yattı

29 Haziran’da mayıs ödemesinin yapıldığı biliniyor, Haziran ödemesinin de yapıldığı söyleniyor. Konuyla ilgili olarak Mayıs ayı ödemelerinin yapıldığı ve hak sahiplerinin bugünden itibaren paralarını alabilecekleri söyleniyor. 2022 yılının ilk 6 ayında engelli oranı %40-69 arasında olanların ayda 865,75 lira, %70 ve üzerinde engellilerin ise 1,298,63 lira ödeyeceği ve bu ödemelerin yapılacağı söyleniyor. %35 ile %34 aralığında enflasyon artışları olacaktır.

Ayrıca, yaşlılık ve malullük aylığına da başvuran hanelerin kişi başına düşen geliri, net asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır (2022’de 1.417 liradan az). Başvuruların ihtiyaç sahiplerinin kendileri tarafından yapılması gerektiği de söylendi.

Paralar PTT’den Alınacak!

Son dakika olarak IBAN numaralarını paylaşanların ATM’lerden para çekebildiğini belirten Bakan Yanık, engelliler ve yaşlılar için kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini, engelli ve yaşlıların bağımsız yaşamalarını ve katılımlarını tam olarak sağladıklarını söyledi ve sosyal hayatta etkin bir şekilde katılımların gerçekleştiğini söyledi.

“Engelli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakınlarına da özel destek sağlıyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza 29 Nisan 2022 Cuma günü 1,5 milyar lira maaş vereceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımı tamamladık” En kısa sürede harekete geçeceğiz. En önemli şey huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinin korunduğu güvenli bir ortam, tıbbi bakıma kesintisiz ve ücretsiz erişim, günümüz ihtiyaçlarına yönelik iş ve temel altyapıdan her şeye kadar her şeyi sağlamaktır. Basit bilgi işlemin ürünü bu kutsal yürüyüşün başarısız olmasına izin vermeyecek.”

1298 TL Ödemeler Yapılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlılık ve malullük maaşlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, ödeme döneminde yaklaşık 799 milyon lira malullük aylığı ödendiğini söyledi. Ayrıca Bakan Yanık yaptığı açıklamada ödeme tutarını şu şekilde ifade etti:

“Ocak ayında memur maaş katsayısına ilişkin yeni düzenleme ile yaşlı aylığı 828 liradan 1.084 liraya, %40-69 özürlü maaşı 661 liradan 865 liraya, emekli maaşı da 661 liradan 865 liraya çıkarıldı. Belli bir yaş altı vatandaşlar için yüzde 70 ve üzeri engelli raporu 991 liradan 1.298 liraya yükseldi.” Aile Bakanı Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan merkezli, hak temelli bir politika çerçevesinde yürütüldüğünü, yaşlılık ve maluliyet maaşlarının hesaplara yatırıldığını söyledi. Ayrıca hesaplarını ibraz etmeyenlerin de bu primleri PTT aracılığıyla çekebilecekleri belirtildi.

Derya Yanık Ne Dedi?

Derya Yanık, çok sayıda kişiye paranın hesaba yatırılacağını aktararak, “Tüm çocukların sağlıklı gelişimine ve aileleri ile birlikte büyümesine değer veriyoruz. SED, çocukların ailelerinden kopmaması için her ay aile hesaplarına para yatırıyor. Aile, Ekonomik nedenlerle birçok insanın ihtiyacını karşılamak ve topluma sağlıklı bireyler olarak girmek.” Bu yardım birçok aileye sağlanarak çocuklu ailelere toplam 160 milyon 165 bin SED ödendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi, çocuklu ailelere her yıl yaptığı yardımlarla çocukların sağlıklı bireyler olmasını umuyor. Bu desteğin, ailenin yanlarında olması ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için aylık olarak düzenli olarak sağlanacağı söyleniyor. Milyonlarca çocuklu aile bu hizmetten faydalanmakta ve aylık ödemelerini düzenli olarak almaktadır.