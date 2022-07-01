Acemi Cadı Deli Ferit’in bu halini görenler şaşkına döndü! Yeni hali bin beter olmuş! Ne oldu sana?

Acemi Cadı Deli Ferit’in bu halini görenler şaşkına döndü! Yeni hali bin beter olmuş! Ne oldu sana? Yayınlandığı dönemde yoğun bir şekilde ilgi görmeyi başaran Acemi Cadı dizinin öne çıkan kahramanı olan Deli Ferit son haliyle şarttı! Görenleri şaşkına çeviren Deli Ferit’in son hali çokça yoruma da kaynak oldu. Acemi Cadı dizisiyle Deli Ferit ve Müdür Dilaver olarak ünlenen ve herkesin tanıdığı ünlü isim, Celil Kadri Kınoğlu, görenleri şaşkına çevirdi. Bir buçuk yıldan fazla süren Acemi Cadı dizisindeki Deli Ferit karakteriyle tanınan, öncesinde de birçok proje ve dizide yer alan Kınoğlu, yıllar sonra görenleri değişimiyle şaşırttı. Sosyal medyada takipçileriyle sürekli paylaşım yapan ünlü oyuncu, yıllarca tiyatrolarda da oynamıştı. 2006 yılında Acemi Cadı dizisiyle ünlenen oyunca yaklaşık bir buçuk yıl sonra dizinin bitmesiyle ortamlardan kaybolmuştu. Şimdilerde devlet tiyatrosunda oyunculuk yapan oyuncu izleyenleriyle buluşmaya devam ediyor. Ekranlara ise uzun zamandır dönmüyor.

Üniversitelerde Eğitime Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda dersler vermeye devam ediyor. Öğrencileriyle de takipçileriyle olduğu gibi sıkı iletişim içerisinde. Şimdiye kadar birçok öğrenciyi tiyatroya hazırlamıştır. Acemi Cadı dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu, halaları ile yaşayan ve kendisinin cadı olduğunu öğrenen Ayşegül karakterinin anlatıldığı dizide Merve Boluğur, Nergis Kumbasar, Çağkan Çulha ile beraber rol alarak, Deli Ferit karakteriyle kendini sevdirdi.

Profesyonel oyunculuk kariyerine Yıldız Kenter Tiyatrosunda başlayan ünlü oyuncu; Tatlı Hayat, Uğurlugiller, El Bebek Gül Bebek gibi dizilerde oynamış, aynı zamanda yönetmenlik de yapmıştır. Aldığı birçok ödülle de akıllara kazınmıştır. Tatlı Hayat dizisiyle de İrfan karakterine hayat veren ünlü oyuncu izleyenlere yer aldığı her dizi ve tiyatroda farklı bir karakter sunmayı başarmıştır. Oynadığı her oyunda ve dizide sevenlerinin sevgisini kazanmıştır.

Görenler Şaşkınlıklarını Gizleyemedi

1964 doğumlu oyuncu, 57 yaşında olmasına rağmen takipçileri tarafından yaşını göstermediği yorumları yapıldı. Bazı takipçileri ise yaşlandığını söyledi. Evli ve bir çocuk babası ünlü oyuncu takipçileri tarafından çok sevilmektedir. En son görüntüsüyle kendisini uzun süredir takip etmeyenler ise gördüğü fotoğraflarda ünlü oyuncuyu tanıyamadılar!