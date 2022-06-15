A101’den almada yanında yat dedirten indirim! iPhone 13 Pro satıyor! Şimdi al seneye 2 katına sat… Türkiye’de en fazla şubesi bulunan A101 market yine yaptı yapacağını. iPhone 13 Pro oldukça uygun fiyata satılıyor. Sınırlı sayıda stok gelmiş durumda. A101, iPhone 13 Pro’yu tekrardan satışa sundu! Peki, A101’de iPhone 13 Pro fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi… İğneden ipliğe her şeyin satıldığı A101 marketlerde bu sefer ise iPhone 13 Pro satışa sunulmuş durumda. Bilindiği gibi daha önce de A101’de iPhone 13 Pro satılıyordu. Yoğun istek bağlamında yeniden satışına başlandı. iPhone 13 Pro almak için tek yapmanız gereken ise A101’in resmi internet sitesi üzerinden online bir şekilde sepete atmak.

iPhone 13 Pro, 6.7 inç büyüklüğünde OLED ekranla satılmaktadır. Full HD Plus ekran çözünürlüğü seviyesine sahip akıllı cihazın ekran yenileme sürati 120 Hz’dir. 458 PPI piksel yoğunluğuna sahip iPhone 13 Pro’nun ekran dayanıklılığı ise Corning Ceramic Shield Glass’tan almaktadır.

iPhone 13 Pro Ekran Özellikleri

120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisi

HDR ekran

True Tone

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

1000 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

iPhone 13 Pro Kamera

12 MP Pro kamera sistemi: Telefoto, Geniş ve Ultra Geniş kameralar

Telefoto: ƒ/2.8 diyafram

Geniş: ƒ/1.5 diyafram

Ultra Geniş: ƒ/1.8 diyafram ve 120° görüş alanı

3 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 6 kat optik zoom aralığı

15 kata kadar dijital zoom

LiDAR Tarayıcısı yardımıyla Gece modunda portre çekimi

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Çift optik görüntü stabilizasyonu (Telefoto ve Geniş)

Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

Altı bileşenli lens (Telefoto ve Ultra Geniş); yedi bileşenli lens (Geniş)

Yavaş Senkron özelliğine sahip True Tone Flash

Panorama (63 MP’ye kadar)

Safir kristal lens kapağı

%100 Focus Pixels (Geniş)

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme (Ultra Geniş)

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

iPhone 13 Pro güncel fiyatı

iPhone 13 Pro 1 TB Cep Telefonu – Gold Fiyatı: 38.499,00 TL

iPhone 13 Pro 1 TB Cep Telefon – Yeşil Fiyatı: 38.499,00 TL