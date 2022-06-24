A101’de Yepyeni Kampanya 4 Al 3 öde A101 Aktüel’de rekor kırıyor

A101 Market yüzlerce müşterisini ilgilendiren yepyeni kampanya haberlerini resmi internet adresinden duyurdu. Devamlı olarak halkın cebini düşünen bir politikayla ilerleyen market zinciri yine dopdolu bir kampanya süresine yer verdi. Resmi sayfada yayınlanan haberde ise tüm detaylar ayrıntılarıyla mevcut.

4 Al 3 Öde Hangi Ürünlerde Geçerli

Ses getirecek kampanyalara imza atan A101 Market zincirleri son olarak 4 al 3 öde sistemini devreye sokuyor. Ev ihtiyaçlarını giderirken bütçesini de düşünenler için son derece cazip bir teklif olmasıyla daha şimdiden yoğun ilgi görüyor. Çok sayıda ürün için geçerliliği olan kampanyanın 30 Haziran’da bitmesi bekleniyor. Sadece seçili olan ürünlerde olan kampanyayla market sepetlerinin dolup taşması bekleniyor.

15 Haziran’da başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar sürüyor. a101.com.tr adresinde belirtilen detaylar tüm A101lerde geçerli olup herkesin bu kampanyadan yararlanması hedefleniyor. Kampanya dahilinde olan ürünlerden 4 adet alındığında en uygun fiyatlı olan ürün bedava olarak alışveriş sepetine konabiliyor. Ne var ki, bu ürünlerin seçili ürünler kategorisine girmesi gerekiyor. Alışveriş yaparken bu detayın atlanmaması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Tüm Türkiye’de geçerliliğini koruyan kampanyanın seçili olan ürün yelpazesi ise hayli geniştir.

Market poşetlerini doldururken düşünmemek ve daha uygun şartlarda bir alışveriş imkânı için kolları sıvayan zincir market, oldukça tasarruflu bir alışverişin imkanını sunuyor. 4 al 3 öde şeklinde yankı bulan kampanyanın tüm ürünleri en ufak ayrıntısına kadar veriliyor ve bu ürünleri sepetlere ekleyerek avantajlı alışveriş gerçekleştiriliyor. Mutfakların olmazsa olmazı içecekler, temel gereksinim olan bebek mamaları ve aperatif hazırlamanın ufak detayları olan pasta süsleri kampanyanın en çok ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor.

A101 Market Kampanya Detayları Neler?

Türkiye’de onlarca şubeye sahip A101 marketleri yine bir yeniliğe imza atıyor ve resmi sayfalarından tüm market müşterilerini bilgilendiriyor. Aralıklı olarak düzenledikleri kampanyalarla yoğun bir ilgi alan dev maket zinciri, kampanya detaylarını net olarak belirtiyor. Gazlı içeceklerden pasta süslerine, cipslerden çocuk sütlerine kadar pek çok farklı alanda ihtiyaca cevap veren bir aralık sunuluyor.

15 gün geçerli olan kampanya, mutfak ihtiyaçlarını daha uygun şekilde karşılayabilmeyi vadediyor. Şubelerin her birinde uygulanarak da daha çok kişiye hitap etme planlanıyor. ‘Harca harca bitmez’ sloganını etkili bir şekilde sürdürmeye devam eden A101 kampanyasına eklediği ürünleri tek tek açıklıyor.

Gazlı içeceklerden Pepsi Max 330ml, Coco Cola Zero Sugar 330ml, Sprite Gazoz 1L kampanya dahiline girerken; Dr. Oetker Kakaolu Çubuk Pasta Süsü, Dr. Oetker Kelebekler Pasta Süsü gibi. Ayrıca mutfak ürünlerine ve Ülker O’lala Çikolatalı Sufle, Lays Fırından Patates Cipsi Tulum Peynirli, Lays Fırından Patates Cipsi Ketçaplı, Çerezya Susamlı Fındık, Eti Karam 17G Çikolata da geçerli. Dr. Oetker Havuçlu Kek, Ülker Krispi Baharat Çeşnili Kıtırlı Kraker gibi atıştırmalık ürünlere yer veriliyor. Bunun yanında Nescafe Latte 17G, Bi Portakal 330Ml içecekleri ve Aptamil 3 Bebek Devam Sütü de kampanyada yerini alıyor.

Tüm bu seçili ürünlerden her 4 alımda en uygun fiyatlı bir ürün ücretsiz sayılıyor ve 3 öde şeklinde yapılıyor. 8 gün kadar daha sürecek olan kampanyadan faydalanmak için acele etmek gerekiyor. Evin ihtiyaçlarını karşılarken tasarruf etmeyi destekleyecek kampanyalarıyla tanınan A101 daha pek çok yeniliğe de imza atacak gibi görünüyor. 30 Haziran’da son bulması beklenen kampanyanın etkileri daha şimdiden görülüyor ve kulaktan kulağa yayılıyor. Son fırsatlardan yararlanmak için ise acele etmek gerekiyor.