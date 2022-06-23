A101’de indirimli olarak iPhone 13 Pro Max satışı başladı! Apple mağazasından daha ucuz… A101 marketler, bilindiği gibi Türkiye’nin en büyük mağazasıdır. 7’den 70’e her şey satılmaktadır. Ama biz bile bu kadarını beklemiyorduk. Apple’ın amiral gemisi olan iPhone 13 Pro Max’i indirimli fiyatı ile yerini aldı.

Bilindiği gibi önceki hafta Lacoste tişört satan A101 market, çıtayı arşa taşımış durumda. iPhone 13 Pro Max modeli Apple mağazalarından daha uygun fiyata online olarak satışa çıktı. iPhone 13 Pro Max bilindiği gibi Apple’ın son çıkan ve en dikkat çekici telefonları arasında yer alıyor. Amerika satış fiyatı bil 1.100 dolar civarında. iPhone 13 Pro Max’i indirimli olarak satın almanız için tek yapmanız gereken A101 online satış sitesine girmeniz.

iPhone 13 Pro Max özellikleriyle göz kamaştırıyor

iPhone 13 Pro Max A15 Bionic Çip ile oldukça hızlı. Aynı zamanda 6.7 inç büyüklüğünde OLED ekranı da oldukça dikkat çekiyor. iPhone 13 Pro Max ekran sağlamlığını ise Corning Ceramic Shield Glass’tan almaktadır. Öte yandan en büyük özelliği ise suya dayanıklı olmasıdır. iPhone 13 Pro Max, 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte bozulmuyor.

Apple iPhone 13 Pro Max A101 market güncel fiyatı

Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Cep Telefonu Mavi Fiyatı: 32.799,00 TL’den satılıyor

Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Cep Telefonu Gri Fiyatı: 32.799,00 TL’den satılıyor

Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Cep Telefonu Yeşil Fiyatı: 32.799,00 TL’den satılıyor

Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Cep Telefonu Gümüş Fiyatı: 32.799,00 TL’den satılıyor

Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Cep Telefonu Gold Fiyatı: 32.799,00 TL’den satılıyor

Editörün Notu: Bu haberimiz 23 Haziran 2022 tarihinde saat 15.35’de yazılmıştır. Şu an itibariyle baktığımız zaman dolar kuru 17 lira 36 kuruş, Euro 18 lira 273 kuruş, altının gramı ise 1.022 lira 219 kuruş seviyesindedir.