90’lı yıllarda peynir ekmek gibi satmıştı! Efsane model Fiat Tipo geliyor! Bakan bir daha bakacak

90’lı yıllarda ülkemizde oldukça satan tabiri yerindeyse peynir ekmek gibi giden Fiat Tipo için detaylar netleşmeye başladı. Ülkemizde şuan olmayan Fiat Tipo Avrupa’da hala satışta yer alıyor. İtalya’nın en büyük otomobil üreticisi olan Fiat markası Tipo modelini 1988 ile 1995 yılları arasında satışa sunmuştu. Fiat Tipo bugünümüzde Avrupa sektöründe Fiat Egea’nın muadili olarak satış yapıyor. Bu modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise otomobil tutkunları doğrultusundan merak ediliyor.

Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat’ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği en fazla satılan arabalarından bir tanesiydi. Fiat Tipo 1.4 ve 1.6 motor seçenekleriyle satış yapmıştı. Günümüzde Avrupa’da satışa yayılan güncel versiyonlu Tipo 1.5 motor 130 beygir seçenekleriyle sunuluyor. Hem de 48V elektrikli motoru da vardır.

Fiat’ın efsane modelinin ülkemizde yeniden satılıp, satılmayacağı ise oldukça merak ediliyor. Fiat Tipo ülkemize geldiği takdirde pazarda oldukça mühim bir satış sayısına ulaşabilir.