750 lira bayram harçlığı müjdesi! Açık Kapı ve E-Devlet üzerinden hemen alıyorsunuz!

Artık Kurban Bayramı’na az bir süre kala vatandaşlar için nakit paralar verilmeye başlandı. Bu anlamda 750 TL bayram harçlığı veriliyor. Dar gelirli vatandaşlar bağlamında Aile Destek Programı müjdesi verildi. Bu anlamda içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alındığında bayram harçlığı adeta ilaç gibi geldi. Şuan hali hazırda sosyal yardım parası alan vatandaşlarda bu bayram harçlığına başvuru yapabilecekler. Bayrama az bir süre kala paralar için başvuru yapmanız için az bir süreniz kaldı.

750 TL olarak ödenen bayram harçlığı için başvuru nasıl yapılır?

Aile Destek Programı kapsamında baz alternatifler verilmiştir. Öncelikli olarak e-devlet üzerinden başvuru şansınız bulunmaktadır. Ve bu başvuruyu online olarak yapabilirsiniz. E-Devlet girişi için parolası olmayanlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bizzat müracaat etmelidirler.

750 TL bayram harçlığı başvuru şartları

Bayram harçlığı müracaat şartları şu şekilde sıralanmaktadır:

– T.C. vatandaşı olmak gerekir

– Mavi kart sahibi olmamak gerekir

– 18 yaşından büyük olmak gerekir

– Türkiye’de ikamet etmek gerekir

Bayram harçlığını memursanız, kamu işçisi olarak çalışıyorsanız kesinlikle alamıyorsunuz.

Bayram harçlığı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Aile Destek Programı bağlamında hayata geçirilen bayram harçlığı başvuru sonuçları ise e-devlet ve açık kapı online siteleri üzerinden açıklanır. Paralar ise Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatıyor.